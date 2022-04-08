Участница реалити-шоу "Супермодель по-украински" призналась, что дом под Киевом ее родители купили всего полгода назад, потому что хотели встретить старость в своем доме. Однако туда пришел "русский мер", и от него не осталось ничего.

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Как выглядит дом Саши Литвин под Киевом

Похоже, в семейный дом Саши Литвин попал снаряд, ведь часть дома, где была ванная, полностью разрушена. Весь двор в руинах, на стенах – следы от обстрелов, а "двухсотые", по словам модели, до сих пор "валяются вокруг дома".

Второй этаж, на удивление, уцелел. Однако все ценные вещи украли оккупанты – от золота до кроссовок. По себе орки оставили только хаос и разруху.

Вынесли все, что можно было поднять – телевизор, мамины шубы и кольца, даже кроссовки, и те сп*здили… Русские, вы настолько нищая нация, во всех проявлениях – как финансовых, так и духовных. Мусор и выродки этого мира,

– поделилась Саша Литвин.

Девушка эмоционально обратилась к коллегам-моделям из России, с которыми пересекалась по работе, на съемках, поездках и контрактах. "А что вы молчите? Где хоть один из вас? Ах да, вы, бл*ть, вне политики", – риторически спросила звезда.

Дом родителей Саши Литвин в Киевской области: фото, видео

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В комментариях свои соболезнования Саше Литвин выразили звездные друзья:

блогерша Даша Квиткова: "Саша" (эмоджи разбитого сердца) ;

фотограф Соня Плакидюк : "Сашуль, Слава Богу родные живые";

модель Арина Любителева: "Какой п*здец";

актриса Янина Андреева: "Саша, мне жаль. Осознать, понять, принять, забыть – невозможно! Со временем дом у вас будет еще лучше";

блогерша Настя Карпчук: "Главное, что все живы".

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Полный текст публикации Саши Литвин:

Мои родители всю жизнь работали. Думаю, как и ваши. Моему отцу дали квартиру ещё в начале 2000-х, где мы прожили 15 лет. И пол года назад родители продали нашу большую квартиру, потому что мечтали "встретить старость" в своём маленьком семейном доме. Встретили. Только не старость. Встретили "русский мир".

Дома нет. Мне и моей семье абсолютно наср*ть на стены, крышу, кровать или новую кофемашину. Нам жалко наши воспоминания, наш путь, который мы прошли как семья. Вынесли все, что можно было поднять – телевизор, мамины шубы и кольца, даже кроссовки, и те сп*здили. Единственное, что забрал папа из дома – фотоальбом. Собственно, в новом доме мы так же планируем вешать наши семейные фотографии.

Мне местами даже смешно. Русские, вы настолько нищая нация, во всех проявлениях – как финансовых, так и духовных. Мусор и выродки этого мира.

А ещё обращаюсь ко всем своим знакомым, с кем мы пересекались по работе, на съёмках, в модельных поездках и на контрактах. А че вы молчите? Где хоть один из вас ? Ах да, вы бл*ть вне политики.

Вокруг дома валяются двухсотые, но как бы сказали в России – потерь нет.