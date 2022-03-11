Теперь, когда мужчина добрался с семьей в безопасное место, он записал два видеообращения – на украинском и русском языках. В первом он рассказал об ужасах, которые ему пришлось с сыном пережить за последние 2 недели из-за российской агрессии.

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Всем привет! Мы живы, все хорошо, насколько это возможно. Мы вырвались благодаря зеленому коридору, уже в безопасности. Но эти 2 недели – это был настоящий ад. Авиация, кадыровцы, артиллерия, встреча с врагом в своем доме – с глазу на глаз…

– сказал режиссер "Орла и решки".

Когда он с сыном покидали пригороды Киева и проезжали разрушенные Ирпень и Бучу, он просил своего сына закрывать глаза, потому что "это слишком сложно даже для психики взрослого". Пока Евгений уезжал из опасного региона, то был поражен, насколько сплоченными стали украинцы – ему бабушки по обе стороны дорог предлагали теплую еду и одежду. Поэтому у него нет сомнений, что Украина победит в войне.

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"Вы так и останетесь рабами!"

А вот во втором видео 40-летний мужчина обратился к россиянам со слезами на глазах и невыразимой злобой. Он заявил, что русские – это рабы, подчиняющиеся всего одному человеку.

"Ну что, русские друзья! Фу, бл*, как это вульгарно звучит… Ну, что, русские , начинаете понимать, что Украина и Россия – это не одна страна? И что россияне с украинцами – это не один народ? Потому что украинцы – свободны, и в нашем гимне мы поем "за нашу страну душу и тело положим". А вы – терпели и рабы одного человечека. Но если когда-то за ваше рабство платить хорошие деньги, то сейчас – автомобили закончатся, деньги закончатся, качество жизни закончится. А вы так и останетесь рабами! А мы выстоим, и Украина выстоит, и расцветет, но вы уже этого не увидите. Вас просто никуда не выпустят. Добро пожаловать в Северную Корею, твари!" – сказал режиссер.

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