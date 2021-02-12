Украинская рок-группа "МЭРИ" порадовала фанатов новинкой, которую, правда, могли услышать в прошлогоднем альбоме "Снайпери-Амури". Впрочем, она была малоизвестна радиоаудитории.

За несколько дней до Дня святого Валентина группа "МЭРИ", как и многие другие исполнители, выпустила собственный хит, наполненный романтикой и важными словами о любви.

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Группа "МЭРИ" выпустила песню ко Дню влюбленных

Песню "І навіть коли" фронтмен группы Виктор Винник характеризует просто.

Эта композиция – одна из тех, текст которой говорит сам за себя. Ведь там есть такие слова: "Возможно, кто-то тебя полюбит лучше, возможно, кто-то тебе наклонит небо, но никогда и никто, и ни за что не будет так смотреть на тебя, как я",

– отметил Виктор Винник.

По словам вокалиста в песне нет никакой электроники – только живые инструменты. И хотя композиция еще в 2020 году вышла в свет, ею заинтересовались многие фанаты. Теперь они снова могут освежить в своей памяти романтическую композицию и скачать на музыкальных платформах.

МЭРИ – І навіть коли: смотреть видео онлайн

Кто еще выпустил песни перед Днем Валентина

За 2 дня до праздника украинский шоу-бизнес активизировался, среди его представителей свои хиты презентовали: