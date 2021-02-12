Группа "МЭРИ" выпустила романтический хит "І навіть коли", посвященный всем влюбленным
Украинская рок-группа "МЭРИ" порадовала фанатов новинкой, которую, правда, могли услышать в прошлогоднем альбоме "Снайпери-Амури". Впрочем, она была малоизвестна радиоаудитории.
Источник:ютуб группы "МЭРИ"
За несколько дней до Дня святого Валентина группа "МЭРИ", как и многие другие исполнители, выпустила собственный хит, наполненный романтикой и важными словами о любви.
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Группа "МЭРИ" выпустила песню ко Дню влюбленных
Песню "І навіть коли" фронтмен группы Виктор Винник характеризует просто.
Эта композиция – одна из тех, текст которой говорит сам за себя. Ведь там есть такие слова: "Возможно, кто-то тебя полюбит лучше, возможно, кто-то тебе наклонит небо, но никогда и никто, и ни за что не будет так смотреть на тебя, как я",
– отметил Виктор Винник.
По словам вокалиста в песне нет никакой электроники – только живые инструменты. И хотя композиция еще в 2020 году вышла в свет, ею заинтересовались многие фанаты. Теперь они снова могут освежить в своей памяти романтическую композицию и скачать на музыкальных платформах.
МЭРИ – І навіть коли: смотреть видео онлайн
Кто еще выпустил песни перед Днем Валентина
За 2 дня до праздника украинский шоу-бизнес активизировался, среди его представителей свои хиты презентовали:
- Тина Кароль – "Скандал";
- Светлана Тарабарова – "Парашут";
- "Океан Эльзы" – "Без тебе мене нема";
- Jerry Heil – "Арифметика кохання";
- Позитив и Мишель Андраде – "100 тисяч хвилин";
- SLAVIA – "50 відтінків".
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