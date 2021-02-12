Український рок-гурт "Океан Ельзи" за два дні до найромантичнішого свята в році – Дня Валентина – презентував новий хіт. Композиція "Без тебе мене нема" має шанс стати новою одою для усіх закоханих.

Прем'єра пісні "Без тебе мене нема" відбулась 12 лютого на усіх музичних платформах та в соціальних мережах. Фанати вже встигли оцінити новий хіт позитивними відгуками.

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"Океан Ельзи" презентував нову пісню

Головним мотивом у створенні анімації для відеокліпу стали зображення котиків, які спілкуються в мережі, займаються творчістю та насолоджуються життям. Автором відео стала Оксана Курмаз, а автром слів та музики – Святослав Вакарчук.

Тепер слухачі гурту зможуть насолодитись новим треком від учасників "Океану Ельзи".

Океан Ельзи – Без тебе мене нема: дивитись відео онлайн

Вперше про вихід нового треку музиканти повідомили 10 лютого у своєму профілі в інстаграмі. Вони також заінтригували слухачів коротким фрагментом з нової пісні.

Нагадаємо, що пісня "Без тебе мене нема" – це не остання новинка, яка здивує слухачів найближчим часом. Наприкінці 2020 року Святослав Вакарчук, лідер "ОЕ" пообіцяв випустити нову платівку "Оранжарея", у яку увійдуть вже кілька випущених треків: "Знову" і "Тримай". Музиканти також анонсували тур містами України в рамках нового музичного проєкту. Він розпочнеться 5 березня і закінчиться 28 квітня.