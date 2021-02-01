Скоро – День влюбленных. Поэтому мы расспросили фронтмена группы "МЭРИ" Виктора Винника, что значит для него любовь, с чем она ассоциируется и когда можно будет насладиться любимыми хитами группы вживую!

Источник: 24 канал

У каждого любовь ассоциируется со своими воспоминаниями, событиями, песнями, фильмами... Для каждого любовь – это отдельная, уникальная история... Что думает Виктор Винник об особых чувствах, которые могут наполнить каждого человека в мире – читайте дальше.

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Интервью с Виктором Винником

Наконец закончились уже праздники и локдаун! Почувствовали ли Вы на себе трудности перехода от праздничных дней к активному рабочему графику?

Не знаю есть ли в мире есть такие народы, которые могут так позволить себе выпадать из жизни практически на месяц. Впрочем, действительно, праздники состоялись, несмотря на то, что мы в карантине, пандемии, проблемах, но праздники – это святое! Это наша традиция: не мы ее вводили, поэтому не нам ее отменять!

Относительно того, было ли мне трудно возвращаться к работе, то совсем нет. Здесь даже вижу некий милый сарказм в вопросе по поводу рабочего графика!

Вскоре будет уже год с начала пандемии. Сфера развлечений, по моему мнению, пострадала больше всего и в первую очередь! Так или иначе все понимают, что нельзя закрыть все сферы жизни общества насовсем, а вот культура, к которой мы принадлежим, периодически подпадает под ограничения. С тех пор послаблений как таковых еще и не было: ограничения немного облегчили летом и в начале осени, а потом это все снова "прикрылось" до 25 января.



Виктор Винник из группы "МЭРИ" поделился мыслями о работе в карантин

Думаю, несмотря на то, что локдаун якобы завершился, в этом году еще, скорее всего, нас ждет не один такой карантинный период. Все равно есть большие ограничения на проведение концертов, поэтому сказать, что мне было трудно от чего-то к чему-то переходить, все же я не могу. Скорее наоборот – с нетерпением ожидаю ближайших наших выступлений!

Февраль – месяц, главной темой которого является любовь. Любовь – это чувство, которое уже тысячелетиями воспевают поэты, композиторы, художники... Какие ассоциации у Вас вызывает это слово и почему?

Действительно, любовь – это основная тема в любом творчестве, краеугольный камень человеческих отношений. Так уж повелось с давних времен. Многие литературные, музыкальные образцы и в целом произведения искусства были посвящены именно любви.

Для меня первая ассоциация со словом любовь – это приятная тревога. Мы все помним как это было впервые, это прекрасное состояние влюбленности. Уже и не помню объекты (Смеется), но само состояние помню прекрасно!

Это такой сладкий трепет, когда тревожно, но вместе с тем – это тревога приятная. Кому-то при этом везет больше почувствовать что-то подобное и жить с этим, а кому-то меньше, но вот эти первые моменты неповторимы! Это состояние, к сожалению, не может длиться вечно: над отношениями нужно работать, их нужно выстраивать, и это действительно тяжелая работа.

Но вот если говорить о том, какие первые ассоциации со словом "любовь", то это, безусловно, такая себе весна! Очень хороший, кстати, есть момент в диснеевском мультфильме "Бемби", когда наступает весна и во всех зверюшек в лесу наступает прекрасное состояние влюбленности. Там эта картина передана очень красиво и поэтично. Наверное, где-то так себя и чувствуют люди!

Любовь – это прекрасно! Если ее бы не было, ее нужно было бы выдумать!

Совсем скоро День святого Валентина. Цветы, подарки, сердечки, плюшевые мишки... Это про Вас?

Нет! К сожалению (или к счастью, – Смеется), это не про меня! Случилось так, что я уже очень взрослый человек (наверное все-таки, к сожалению, – Смеется), но это той вещи не изменило. В период моей юности плюшевых мишек, сердечек – этого всего еще не было в моде. Внимание проявляли несколько иначе.

Сейчас да, индустрия на это работает. Цветы – это вечная тема, которая была до нас и будет после нас. Женщины заслуживают, чтобы их красоту всегда дополняли цветы! И это не касается только Дня влюбленных или иных конкретных дат.



Винник признался, дарит ли он подарки на Валентина

Поэтому я, наверное, не столь романтический именно в таких проявлениях. Может и потому, что это, по-моему, слишком просто. Согласитесь, это же удобно, когда нужно придумать какой-то знак внимания, и вот – мишка! Прекрасно!

Но это просто! Думаю, что в это время женщина такой подарок может и не оценить. Конечно, разные бывают девушки, кому-то это очень нравится, а некоторые думают: "Это же надо было так не напрягаться!" Поэтому все-таки это не про меня.

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И в продолжение темы... Есть ли у Вас любимая композиция (не из Вашего репертуара), которая непременно создает романтическое настроение и, возможно, связана с личными воспоминаниями?

В голову первой приходит композиция Элвиса Пресли Love Me Tender ("Люби меня нежно"). И не потому, что это как-то связано с чем-то, а потому, что это первая песня из репертуара этого великого исполнителя, которую я разучил под гитару! Даже не зная английского, я старался запоминать слова, интерпретировать их. И она с тех пор настолько засела в моей голове, что я эту песню могу выполнить в любое время. Тем более, что она такая прекрасная и чувственная!

На самом деле песен о любви – много, их перечень огромен, но эта композиция говорит сама за себя. Она действительно особенная!

В Вашем репертуаре также есть немало романтических композиций, многие из них стали хитами! На их написание Вас вдохновляли события из своей жизни? А может, здесь имеет место нечто другое?

Песен у нас много. Романтические ли они – уже судить публике, слушателям! Часто считают, что автор песен, как художник (какой портрет он бы не писал, все равно частично рисует свой) – связывает почти все композиции с собой. Возможно, в некотором смысле, это так и есть. Но в большинстве случаев – это совершенно случайно. Очень редко так бывает, что была какая-то ситуация или переживания, и вот, именно после нее возникла песня.

Мы живем, нас окружают эмоции. Так или иначе они влияют на нас, оставляют какой-то след. Проходит время, все кристаллизуется. Творчество – это как раз выражение таких эмоций.

Также вдохновение может прийти и после наблюдения: видишь разные ситуации между людьми со стороны и тогда как художник с натуры пишешь конкретную ситуацию. Или это наталкивает на какие-то идеи, приходят слова или музыкальные фразы.

14 февраля, ко Дню влюбленных, наконец состоится долгожданный концерт Виктора Винника и группы МЭРИ. Где и когда состоится событие? Заждались ли уже живых выступлений?

Хочу начать с последнего! Конечно, выступлений мы уже заждались! Думаю, что все украинские артисты так точно! В конце концов, и не только в Украине, но и во всем мире. А как я уже говорил, через месяц уже будет год, как все остановилось. Мы очень ждем именно этого концерта и других выступлений, которые планируем на конец зимы.



Фронтмен группы "МЭРИ" ждет всех на концерте во Львове 14 февраля

Событие ко Дню Валентина состоится во Львове в Центре Довженко, что на Сыхове, в 19:00. Я очень люблю этот зал! Ранее сомневался, стоит ли нам выступать в локациях, где публика размещается в сидячих местах. Ведь в нашем репертуаре немало драйвовых композиций, поэтому я думал, что такие залы точно нам не подходят.

Но где-то лет десять назад мы имели концерт в Театре имени Марии Заньковецкой, и я понял, что не имеет значения, где выступать! Если есть что сказать публике и ты несешь слушателю какой-то посыл, эмоции – это обязательно им откликнется! Некоторые будут сидеть, а некоторые встанут и будут танцевать, поэтому сидячий зал для рок-групп – точно не проблема!

В Центре Довженко мы выступали неоднократно. Зал тут очень милый, он имеет свою особую ауру и даже стал для меня уже родным. Туда приходит особая публика! Я подозреваю, что 14 февраля будет чрезвычайно теплая встреча. К сожалению, согласно ограничениям зал можно заполнять только наполовину, но это лучше чем ничего!

Впервые вживую мы выполним песню "Чорні очі". Она стала неким экспериментом в сторону Балкан, который я сделал осенью прошлого года. Хотя она совсем нехарактерная для стилистики "МЭРИ", но композиция получила немало положительных отзывов и уже стала настоящим хитом!

Виктор Винник и Мэри – Чорні очі: слушать песню онлайн

Будет еще несколько премьер, но понимаю, что публика также придет, чтобы услышать наши старые песни, которые все знают и любят. Поэтому где-то на 70% программа будет состоять из наших давних песен. Конечно, будем делать также акцент на романтических композициях!

Поскольку наша страна почти семь лет находится в состоянии войны, поэтому на любом выступлении мы выполняем блок нашей социальной лирики, потому что об этом нельзя забывать! Думаю, что люди это поймут и оценят!

Виктор Винник и МЭРИ – Я з України: слушать песню онлайн

Концерт – это не соло исполнителя или коллектива, это дуэт с публикой! Поэтому я с нетерпением жду наших слушателей на событии 14 февраля, чтобы отметить замечательный праздник любви вместе!

Все фото: пресс-служба Виктора Винника

Автор интервью: Наталья Мендюк