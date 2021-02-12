Позитив и Мишель Андраде презентовали клип на песню "100 тысяч минут": чувственное видео
Украинские артисты Позитив и Мишель Андраде выпустили клип на композицию "100 тысяч минут". Видео рассказывает об истории любви в 4 стенах, которая сталкивается с чувствами и эмоциями.
Источник:ютуб Мишель Андраде
Известные украинские артисты Позитив (настоящее имя – Алексей Завгородний) и Мишель Андраде презентовали клип на дуэтную композицию, которую выпустили ранее – "100 тысяч минут".
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Позитив и Мишель Андраде выпустили клип
Композиция "100 тысяч минут" является саундтреком к одноименному романтическому сериалу от студии "Квартал 95". Сериал, а также песня и клип, будет рассказывать историю любви супругов, которые остались на 69 дней вдвоем запертыми в своем доме. И это время прошло непросто, несмотря на то, что пара находится в браке 10 лет. Напомним, что автором песни стал рэпер и продюсер Потап.
В видео снялись как артисты Позитив и Мишель Андраде, так и актеры сериала. Главные герои сталкиваются с конфликтами, эмоциями и чувствами. В то же время, их преследуют Мишель с Позитивом.
100 тысяч минут вместе – для кого-то это вызов, для кого-то бой, а кого-то эти минуты учат находить и видеть друг в друге новые грани. Здесь оживает история любви. Две стороны, мужчина и женщина, которые провели 100 тысяч минут вместе и продолжают любить друг друга,
– пишет под видео.
Стоит отметить, что режиссером ролика стал Руслан Ханумак – главный герой истории любви. А съемка видео проходила на территории дома, где была съемочная площадка сериала.
Позитив и Мишель Андраде – "100 тысяч минут": смотрите видео онлайн
Реакция сети
Поклонники поделились эмоциями после просмотра красноречивого видео артистов:
- Мишель и Алексей классно смотрятся вместе;
- Я шокирован, клип на высоте, какая красота;
- Мы под эту песню подали заявление на бракосочетание;
- Это что-то новенькое;
- Хочется больше общих песен.
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