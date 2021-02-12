Украинская певица Jerry Heil давно не радовала фанатов своими музыкальными новинками, однако за два дня до дня всех влюбленных она представила трек "Арифметика кохання". В нем артистка поднимает тему отношений, которые приходилось проживать каждому.

Премьера нового хита о любви состоялось 12 февраля и собрала одни положительные отзывы от пылких фанатов.

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Jerry Heil представила песню перед Днем Валентина

Украинская певица убеждена, что в любви есть четкая арифметика, поскольку "единое целое образуется из двух полноценных единиц, в любви 1+1 = 1".

Когда мне посоветовали прочитать книгу "Математика любви". Там речь идет о теории, согласно которой якобы можно вычислить количество свиданий и партнеров, которые надо "пережить", чтобы встретить наконец своего человека. Книгу я купила, но так и не прочитала – хотя тиндер установила. Возможно, я отрицаю идею о том, что все так легко высчитывается. Однако сами отношения – еще та арифметика!

– поделилась Jerry Heil.

Артистка добавила, что ее новая песня "Арифметика кохання" – для всех: кто будет праздновать День Валентина вместе с любимым человеком и кто будет одиноко листать ленты социальных сетей. Также певица попросила не забывать, что в любых формулах, как математических, так и метафизических есть одна общая – формула притяжения, гравитации. "Тянитесь друг к другу изо всех сил!" – отмечает Jerry Heil.

Jerry Heil – Арифметика кохання: смотреть видео онлайн

Впервые о выходе нового трека 25-летняя артистка сообщила в своем Инстаграме еще 6 февраля. Тогда же она опубликовала фрагмент из песни, которую сама напевает в студии звукозаписи под синтезатор. Тогда же Jerry Heil призналась, что боится выпускать песню, поскольку давно ничего не представила и "волнуется как в первый раз".