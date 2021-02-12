Украинская рок-группа "Океан Эльзы" за два дня до самого романтического праздника в году – Дня Валентина – представил новый хит. Композиция "Без тебе мене нема" имеет шанс стать новой одой для всех влюбленных.

Премьера песни "Без тебе мене нема" состоялась 12 февраля на всех музыкальных платформах и в социальных сетях. Фанаты уже успели оценить новый хит положительными отзывами.

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"Океан Эльзы" презентовал новую песню

Главным мотивом в создании анимации для видеоклипа стали изображения котиков, которые общаются в сети, занимаются творчеством и наслаждаются жизнью. Автором видео стала Оксана Курмаз, а автром слов и музыки – Святослав Вакарчук.

Теперь слушатели группы смогут насладиться новым треком от участников "Океана Эльзы".

Океан Эльзы – Без тебе мене нема: смотреть видео онлайн

Впервые о выходе нового трека музыканты сообщили 10 февраля в своем профиле в Инстаграме. Они также заинтересовали слушателей коротким фрагментом из новой песни.

Напомним, что песня "Без тебе мене нема" – это не последняя новинка, которая удивит слушателей в ближайшее время. В конце 2020 года Святослав Вакарчук, лидер "ОЕ" пообещал выпустить новую пластинку "Оранжарея", в которую войдут уже несколько выпущенных треков: "Знову" и "Тримай". Музыканты также анонсировали тур по городам Украины в рамках нового музыкального проекта. Он начнется 5 марта и закончится 28 апреля.