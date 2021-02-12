Український рок-гурт "МЕРІ" потішив фанатів новинкою, яку, щоправда, могли почути у минулорічному альбомі "Снайпери-Амури". Втім, вона була маловідомою радіоаудиторії.

За кілька днів до Дня святого Валентина гурт "МЕРІ", як і багато інших виконавців, випускають власні хіти, наповнені романтикою та важливими словами про кохання.

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Гурт "МЕРІ" випустив пісню до Дня закоханих

Пісню "І навіть коли" фронтмен гурту Віктор Винник характеризує просто.

Ця композиція – одна із тих, текст якої говорить сам за себе. Адже там є такі слова: "Можливо, хтось тебе полюбить краще, можливо, хтось тобі прихилить небо, але ніколи і ніхто, і нізащо не буде так дивитися на тебе, як я",

– зазначив Віктор Винник.

За словами вокаліста, у пісні немає жодної електроніки – лише живі інструменти. І хоч композиція ще у 2020 році вийшла у світ, нею зацікавились чимало фанатів. Тепер вони знову можуть освіжити у своїй пам'яті романтичну композицію та завантажити на музичних платформах.

МЕРІ – І навіть коли: дивитись відео онлайн

Хто ще випустив пісні перед Днем Валентина

За 2 дні до свята український шоу-бізнес активізувався, серед його представників свої хіти презентували: