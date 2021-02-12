Украинская певица Светлана Тарабарова порадовала фанатов музыкальной новинкой. В пятницу, 12 февраля, исполнительница презентовала песню "парашют". Артистка неоднократно отмечала, что для нее этот трек является чрезвычайно важным, поскольку в нем она рассказывает о человеке, который спас ее жизнь.

Светлана Тарабарова анонсировала премьеру хита "Парашют" 27 января. Она заинтриговала поклонников, поскольку отмечала, что поделится очень важной для нее музыкой. Презентацию певица решила сделать накануне Дня святого Валентина.

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Долгожданную премьеру артистка посвятила мужу. В трогательном тексте знаменитость поделилась, что именно Алексей стал для нее своеобразным "парашютом" в жизни, однажды спас ее. Она поблагодарила любимого за глаза их детей, призналась, что не представляет себя без него. Он всегда рядом, никогда не оставляет ее, поддерживает, спасает, поднимает с колен. Светлана рассказала, что часто боится чего-то, однако муж забирает этот страх от нее.

Ты обязательно встретишь человека, который спасет твою жизнь,

– написала Тарабарова в Инстаграм-публикации.

Светлана Тарабарова – "Парашют": смотрите видео онлайн