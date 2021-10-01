На самом деле это уже не первый раз, когда Бритни выставляет в инстаграме эротические фото – недавно она публиковала полуобнаженные фотографии, демонстрируя свои прелести. Теперь она якобы хотела заявить, что полностью свободна, и обнародовала голые фото с отдыха.

К слову Суд ошибся, – отец Бритни Спирс прокомментировал решение об отмене опекунства

Свои интимные зоны она прикрыла "емоджи-цветами", а позировала рядом с ванной, размещенной на улице.



Обнаженная Бритни Спирс на отдыхе / Фото с инстаграма певицы

"Игра в Тихом океане никому не помешает. Вдруг что, фото не отредактированы, это ванная кривая", – иронично подписала снимки Бритни, где видно, что артистка все же прибегла к "фотошопу" и сделала свои формы стройнее. В комментариях любимый звезды шутливо написал #freethenipple (с английского – "освободите соски"), намекая на недавний фанатский флешмоб #freebritney.



Голая Бритни Спирс / Фото с инстаграма артистки

Как реагирует сеть

Известно, что сейчас звезда отдыхает со своим бойфрендом и женихом Сэмом Асгари на райском курорте, однако где именно – неизвестно. На снимках и видеороликах она выглядит абсолютно счастливой, а фанаты желают ей всего наилучшего в новом этапе жизни:

"Приятно видеть тебя такой счастливой и свободной Ты это заслужила! Люблю тебя, Бритни!";

"Освободи все, королева";

"В буквальном смысле свободная Бритни";

"Бритни использовала свой первый день без Джейми, чтобы публиковать фотографии обнаженной, и я вдохновлена";

"Наслаждайся новой жизнью, Бритни";

"Живи свою лучшую жизнь, Брит!".

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