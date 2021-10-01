Насправді це вже не вперше, коли Брітні залишає в інстаграмі еротичні фото – нещодавно вона публікувала напівоголені світлини, демонструючи свої принади. Тепер вона наче хотіла заявити, що повністю вільна, та оприлюднила голі фото з відпочинку.

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Свої інтимні зони вона прикрила "емоджі-квітами", а позувала поруч з ванною, розміщеною на вулиці.



Оголена Брітні Спірс на відпочинку / Фото з інстаграму співачки

"Гра в Тихому океані нікому не завадить. Раптом що, фото не відредаговані, це ванна крива", – іронічно підписала знімки Брітні, де помітно, що артистка все ж вдалась до "фотошопу" і зробила свої форми стрункішими. У коментарях коханий зірки жартівливо написав #freethenipple (з англійської – "звільніть соски"), натякаючи на нещодавню фанатський флешмоб #freebritney.



Гола Брітні Спірс / Фото з інстаграму артистки

Як реагує мережа

Відомо, що зараз зірка відпочиває зі своїм бойфрендом та нареченим Семом Асгарі на райському курорті, однак де саме – невідомо. На знімках та відеороликах вона виглядає абсолютно щасливою, а фанати бажають їй усього найкращого в новому етапі життя:

"Приємно бачити тебе такою щасливою і вільною! Ти це заслужила! Люблю тебе, Брітні!";

"Звільни все, королева";

"У буквальному сенсі вільна Брітні";

"Брітні використала свій перший день без Джеймі, щоб публікувати оголені фотографії, і я натхненна";

"Насолоджуйся новим життям, Брітні";

"Живи своє краще життя, Бріт!".

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