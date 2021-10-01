Насправді це вже не вперше, коли Брітні залишає в інстаграмі еротичні фото – нещодавно вона публікувала напівоголені світлини, демонструючи свої принади. Тепер вона наче хотіла заявити, що повністю вільна, та оприлюднила голі фото з відпочинку.
До слова Суд помилився, – батько Брітні Спірс прокоментував рішення щодо скасування опікунства
Свої інтимні зони вона прикрила "емоджі-квітами", а позувала поруч з ванною, розміщеною на вулиці.
Оголена Брітні Спірс на відпочинку / Фото з інстаграму співачки
"Гра в Тихому океані нікому не завадить. Раптом що, фото не відредаговані, це ванна крива", – іронічно підписала знімки Брітні, де помітно, що артистка все ж вдалась до "фотошопу" і зробила свої форми стрункішими. У коментарях коханий зірки жартівливо написав #freethenipple (з англійської – "звільніть соски"), натякаючи на нещодавню фанатський флешмоб #freebritney.
Гола Брітні Спірс / Фото з інстаграму артистки
Як реагує мережа
Відомо, що зараз зірка відпочиває зі своїм бойфрендом та нареченим Семом Асгарі на райському курорті, однак де саме – невідомо. На знімках та відеороликах вона виглядає абсолютно щасливою, а фанати бажають їй усього найкращого в новому етапі життя:
- "Приємно бачити тебе такою щасливою і вільною! Ти це заслужила! Люблю тебе, Брітні!";
- "Звільни все, королева";
- "У буквальному сенсі вільна Брітні";
- "Брітні використала свій перший день без Джеймі, щоб публікувати оголені фотографії, і я натхненна";
- "Насолоджуйся новим життям, Брітні";
- "Живи своє краще життя, Бріт!".
Опікунство над Брітні Спірс: що варто знати
- Наприкінці червня 2021 року в Лос-Анджелесі Брітні Спірс вперше виступала у справі опікунства. Вона заявила, що батько травмував її та забороняв народжувати дітей.
- Після цього виступу на підтримку Брітні виступили колеги та фанати. Серед них були Джастін Тімберлейк, Кевін Федерлайн, Крістіна Агілера.
- Незабаром пройшло ще одне слухання, на якому суд відмовився позбавити Брітні Спірс опікунства. Тоді один з її адвокатів пішов у відставку, а менеджер взагалі звільнився. Артистка заявляла, що не виступатиме, поки перебуває під опікою батька.
- У серпні Джеймі вперше за 13 років відмовився від опікунства над донькою. Він також вимагав 2 мільйони доларів за те, щоб написав відмову від опікунства.
- Після запиту про відмову від опікунства Брітні Спірс одразу оголосила про заручини з Семом Асгарі, з яким зустрічається вже 5 років.
- 30 вересня стало відомо, що суд відхилив опіку над Брітні та призначив їй тимчасового опікуна – менеджерку співачки Джоді Монтгомері. Наступні слухання відбудуться 12 листопада.