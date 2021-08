Успешная украинская режиссер и клипмейкер Таня Муиньо работает со многими украинскими и американскими музыкантами. Несколько месяцев назад она сняла клип для известного рэпера Lil Nas X, который в сети прозвали "сатанинским" из-за эротических сцен с "дьяволом".

Клип украинки Тани Муиньо номинировали на главную музыкальную награду

Несмотря на бурную и неоднозначную реакцию некоторых пользователей сети на клип Lil Nas X, музыкальные критики признали его успех.

MTV Video Music Awards на днях объявила номинантов на премию 2021 года. Клип Тани Муиньо MONTERO может получить награду сразу в нескольких номинациях:

Лучшее видео года,

Лучший режиссер (Таня Муиньо и Lil Nas X),

Лучшее видео с социальным посланием,

Лучшая работа художника-постановщика,

Лучшие визуальные эффекты.

Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name): смотрите видео онлайн



Кто также номинирован на "Лучшее видео года"

Cardi B & Megan Thee Stallion – WAP,

DJ Khaled ft. Drake – POPSTAR,

Doja Cat, SZA – Kiss Me More,

Эд Ширан – Bad Habits,

The Weeknd – Save Your Tears.

Церемония награждения MTV Video Music Awards состоится 12 сентября 2021 года в Нью-Йорке.

Между тем за премию "Лучшая режиссура" Таня Муиньо и Lil Nas X будут конкурировать с Билли Айлиш (Your Power), DJ Khaled с Дрейком (POPSTAR), Тейлор Свифт (Willow), Трэвисом Скоттом из Young Thug & MIA (FRANCHISE) и Tyler, The Creator (LUMBERJACK).

С кем сотрудничает Таня Муиньо

Режиссер снимает клипы для украинских исполнителей: чаще всего это Монатик, а также Надя Дорофеева, Настя Каменских, Мишель Андраде, The Hardkiss.

Таня Муиньо часто сотрудничает с Cardi B. Она сняла клип на песню Up, который посмотрели свыше 172 миллионов пользователей ютуба. Недавно клипмейкер стала автором видеоработы Wild Side, которую Normani спела в дуэте с Cardi B. Также она создавала ролик для Кэти Перри.