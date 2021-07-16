Эпатажные итальянцы ошеломили публику новым роликом. После того как солист коллектива на сцене Евровидения поцеловал гитариста, казалось бы, что трудно будет в очередной раз удивить публику чем-то необычным. Однако в клипе музыкантам все-таки удалось в очередной раз заставить фанатов неистовствовать.

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Новый клип Måneskin

Итальянская рок-группа презентовала клип на песню I wanna be your slave, которая уже стала хитом во многих странах мира. Ролик снят в стиле 80-х. Зажигательные рокеры не смогли оставить фанов без дерзких моментов.

Участники коллектива предстали перед камерами в откровенной одежде. Манящий солист коллектива Дамиано Давид примерил сексуальное женское белье, а басистка Виктория Де Анджелис позировала в кожаном боди.

Однако больше всего воображение фанатов взбудоражили эротические моменты, происходившие между музыкантами. Барабанщик Итан Торки облизал живот Виктории, а фронтмен страстно поцеловал своего коллегу.

Måneskin – I wanna be your slave: смотрите видео онлайн