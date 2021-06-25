Известный украинский певец и телеведущий Владимир Дантес выпустил свой первый сольный альбом под названием "Твоя любимая музыка". Мужчина отметил, что пластинка соединила в себе все те ритмы и мелодии, на которых рос Владимир.
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Первый сольный альбом Владимира Дантеса
Артист поделился, что мог в один и тот же день слушать очень разную музыку – рок, поп, классику. Это все он и собрал в один альбом.
Я надеюсь, что этот альбом откликнется у каждого внутри, так как в нем собрано все, на чем мы росли. Это не альбом ностальгии, не плейлист с разной музыкой. Все что в альбоме, то, какой я являюсь, то холерический, то веселый, то грустный, то романтический, то дерзкий – это я,
– считает Владимир Дантес.
"Здесь вы найдете истории и переживания с 2008 по сегодняшний день. Я обычно слушаю музыку только в дороге, поэтому мой альбом такой. Его прикольно слушать, например, пока едешь на море, но и оторваться под него не грех", – отметил певец.
В альбом вошло 6 композиций, а также интро и каверы:
- Sasha,
- "Другая музыка",
- "Блин",
- "Книги",
- Suka,
- "Девочка",
- "Бьет по глазам".
Кто авторами песен
Интересно, что Владимиру Дантесу помогали с созданием альбома. Автором песни Suka стала Надя Дорофеева. Также треки создавали блогерша Jerry Heil (трек "Блин"), а также Ангелина Буковская и Роман Данилюк. Но несколько композиций певец написал самостоятельно.
А самое удивительное, в этом альбоме треки, которые написал я сам. Не верю в это! Поскольку утверждал, как осел, писать не умею. И даже записал маленькую гитарную партию своими руками. Это вообще шок,
– написал артист.
Альбом Владимира Дантеса: слушайте онлайн
Реакция сети
Владимир Дантес отключил возможность комментирования его песен на странице в ютубе. Но под постом в инстаграме фанаты все равно делятся впечатлениями и поздравляют с первым сольным альбомом:
- "Ура! С премьерой. Пусть летит";
- "Ночью переслушала альбом. Интро очень тронуло. Поздравляю с релизом! Спасибо за прекрасное пополнение плейлиста";
- "Наконец, как я ожидала. Ваши песни на полную играют в моей машине на французских дорогах. Очень нравится ваше творчество";
- "Гордимся";
- "Прекрасно";
- "Невероятно. Это то, чего так не хватало в последнее время".