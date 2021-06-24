MamaRika и ее возлюбленный рассказали историю о жизни молодой семьи в последний карантинный год и тайном планировании пополнения в семье.
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MamaRika о клипе на песню Kava
Лирическую композицию для певицы написал ее саундпродюсер Иван Клименко. MamaRika поделилась, что он как будто чувствовал ее состояние. Трек стал лейтмотивом одного из лучших периодов в жизни артистки и ее мужа, которые с нетерпением ждут рождения малыша.
Эта работа о самом важном и трепетном периоде в нашей семье. О чем не хочется кричать, а хочется спрятать и наслаждаться каждым мгновением. О такой любви, которая дает начало настоящему чуду,
– поделилась будущая мамочка.
Беременная MamaRika и Сергей Середа / Фото Владлена Лысенко
Видео снимали в доме супругов в Одессе. Интересно то, что в клипе не было сценария. Влюбленные стремились показать свою жизнь, познакомить зрителей с их бытом, искренними эмоциями.
Идея клипа состоит в том, чтобы показать, как мы жили во время карантина, что переживали и к чему пришли. Это как бы небольшой экскурс в события последнего года,
– рассказал Сергей Середа.
Беременная MamaRika и Сергей Середа / Фото Владлена Лысенко
MamaRika – Kava: смотрите видео онлайн