В пятницу, 16 июля, американские певицы Normani и Cardi B представили феерическую коллаборацию. Они записали песню Wild Side и выпустили горячий клип. Автором видео стала украинка Таня Муиньо.

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"Привлечена лучшая сумасшедшая команда! Люблю вас, мы это сделали", – написала Таня Муиньо в личном профиле в инстаграме.

Клипмейкерша добавила, что Normani очень талантливая и трудолюбивая артистка, которая выкладывалась на максимум на каждой съемочной площадке. Зато эпатажную Cardi B Таня Муиньо назвала своей любимой певицей, от выступлений которой она теряет дар речи.

Normani ft. Cardi B – Wild Side: смотрите видео онлайн

К слову, Таня Муиньо не первый раз сотрудничает с Cardi B. Украинка сняла для американской реперши клип на песню Up. Видеоработу оценили более 172 миллионов пользователей ютуба.

Напомним, еще два года назад Таня Муиньо создала эффектный клип для Кэти Перри. Американская поп-дива пригласила украинку для работы над видео на песню Small Talk. Девушка снимала и украинских звезд: