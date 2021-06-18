Совместную работу с DakhaBrakha можно было услышать 4 июня. Композиция называется UYAVY. Это первая коллаборация группы ONUKA с другими украинскими звездами.

К слову "Гипнотические" ONUKA и DakhaBrakha презентовали совместный трек UYAVY

Среди других новых песен альбома KOLIR уже можно услышать:

  • VSTUP
  • СЕАНС
  • ZENIT
  • UYAVY
  • TY
  • GUMA
  • XASHI
  • NA SAMOTI
  • SON
  • 23:42

Сейчас они доступны на всех музыкальных платформах и ютубе.

Что говорит о новом альбоме лидер ONUKA

Ната Жижченко поделилась в своем инстаграме, что для всех участников коллектива новая пластинка стала "самым откровенным релизом во всей их дискографии".

Долгожданный новый альбом KOLIR уже доступен для прослушивания на всех стриминговых платформах. В этом релизе мы сосредоточились на своем внутреннем мире и писали о личном. Он состоит из 10 треков, которые действительно предоставляют нашей музыке цвет,
– отметила Ната Жижченко.

Реакция сети

В инстаграме уже положительно отреагировали на новый альбом коллектива. Среди них – звезда Alyona Alyona, которая написала, что это – "кайф".

  • "Это любовь. Весь альбом – настоящий огонь. SON для меня был открытием, и такой, оказывается, может быть ONUKA? В целом, ощущения просто райские. Но есть одно но. Мне кажется, или Ваши композиции стали короче?";
  • "Из новых кайфую от TY и GUMA. VSTUP вышел нереальным и интригующим. Из ранее выпущенных ZENIT навсегда в сердце. В общем, бомба, так держать!";
  • "Нужен клип!";
  • "Поздравляю очень! Из новых песен это точно NA SAMOTI, это вообще";
  • "GUMA просто разрыв";
  • "Тy и Son просто в сердце".