24 августа украинцы празднуют 30-летие Независимости Украины. Из разных уголков мира раздаются поздравления, адресованные Украине. Отечественные артисты также присоединяются к ним, презентуя знаковые композиции.

К слову "С 30 годом Независимости, моя страна": украинские звезды записали красноречивые видео для 24 канала

Джамала и TAYANNA презентовали клип "Моя Земля"

Одни из самых популярных исполнительниц современности написали зажигательную песню "Моя Земля", которая пронизана любовью к Украине. TAYANNA и Джамала в День Независимости презентовали видеоклип, в котором показали потрясающую красоту Родины.

Съемки клипа проходили на Западной Украине. Но не обошлось без трудностей. Когда певицы приехали на локацию, начались сильные дожди. Поскольку съемки проходили в гористой местности, то было очень опасно. Они неоднократно падали, однако все-таки сняли желаемое видео, которое посвятили родной Украине.

TAYANNA, для которой этот дуэт стал первым в творческой карьере, поделилась впечатлениями: "Я очень уважаю творчество Джамалы, люблю ее как артиста, поэтому для меня было большой честью пригласить ее спеть в дуэте. С первой ноты Джа задел смысл песни, она поняла, что в этой работе ей есть что сказать своим голосом".

"Моя Земля" – это подарок Украине и каждому украинцу на 30-летие Независимости. Это рассказ о местах силы и музыкальное путешествие от края до края нашей невероятной красивой страны. Это наше нежное признание в любви. Спасибо, TAYANNA, за легкую коллаборацию, которую хочется петь громко на всю страну,

– подчеркнула Джамала.

TAYANNA и Джамала – "Моя Земля": смотрите видео онлайн