Группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ 20 августа представила не только саундтрек, но и видеоклип, который не похож ни на один предыдущий, сообщают в пресс-службе коллектива. Они убеждены, что это – самый яркий клип за всю их историю – с эпатажными образами, юмором, самоиронией и летними развлечениями.

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Песня "ЛітоКамон" – о лучших моментах лета. О невероятных закатах, теплых родственных вечерах и атмосфере беззаботности, которая летает в воздухе в этот период. Не хочется, чтобы лето заканчивалось, не хочется пасмурной погоды и серых цветов вокруг. Хочется, чтобы лето, вечеринки и драйв были вечными!

– отмечают в группе БЕZ ОБМЕЖЕНЬ.

В видеоклипе "ЛітоКамон" режиссера Влада Разиховского можно увидеть, как фронтмен коллектива спорит с музыкантами, что танцевать – это не просто. Он приглашает Яну Цибульскую, партнершу Сергея по проекту "Танцы со звездами", которая учит музыкантов главным "па". Все завершается общим танцем, на который, в реальной жизни, понадобилось 10 репетиций в течение двух недель. Съемки клипа длились три дня в Киевской области.

Как происходили съемки клипа "ЛітоКамон" группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ: фото пресс-службы

"Идея снять такой нестандартный для нас клип пришла ко мне ночью. Этим сценарием мы доносим, что нет ничего невозможного. Если я научился танцевать на проекте "Танцы со звездами", то и мои музыканты смогут это сделать. Но это, конечно, было очень трудно. Мы все-таки рокеры, а рокерам пластичность присуща не всегда, а то и никогда. Мы приложили много усилий, чтобы передать летнюю атмосферу и я уверен, что у нас получилось на 100%", – прокомментировал Сергей Танчинец.

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – "ЛітоКамон": смотреть видео онлайн

Отметим, что новый сингл "ЛітоКамон" войдет в новый альбом группы, который еще в работе. Его релиз запланирован на осень 2021 года, после чего состоится всеукраинский тур. Сейчас запланировано более ста концертов, последний из которых пройдет на НСК "Олимпийский" 24 августа 2022 года.

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