Два месяца назад умер принц Филипп – супруг Елизаветы II не дожил до своего 100-летнего юбилея. Но к его дню рождения королева получила трогательный подарок. Новый сорт роз, названный в честь герцога Эдинбургского, будет цвести в саду Виндзорского замка.

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Елизавете II подарили сорт роз

Розу "Герцог Эдинбургский" посадили в саду возле восточной террасы. Так королева будет наблюдать за ней из своих апартаментов.

The Daily Mail отмечают, что новый сорт отличается насыщенным темно-розовым цветом. Щемящий подарок Елизавете II презентовал президент Королевского садоводческого общества Кейт Уид.

Это роза, названная "Герцогом Эдинбургским", выращенная в честь его столетия, и эта роза в память обо всех чудесных вещах, которые он совершал за свою жизнь, чтобы все помнили, как много он сделал,

– сказал Кейт Уид.

Королева ответила, что Роза "выглядит великолепно" и назвала подарок "очень любезным".

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