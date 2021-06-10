Два месяца назад умер принц Филипп – супруг Елизаветы II не дожил до своего 100-летнего юбилея. Но к его дню рождения королева получила трогательный подарок. Новый сорт роз, названный в честь герцога Эдинбургского, будет цвести в саду Виндзорского замка.
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Елизавете II подарили сорт роз
Розу "Герцог Эдинбургский" посадили в саду возле восточной террасы. Так королева будет наблюдать за ней из своих апартаментов.
The Daily Mail отмечают, что новый сорт отличается насыщенным темно-розовым цветом. Щемящий подарок Елизавете II презентовал президент Королевского садоводческого общества Кейт Уид.
Это роза, названная "Герцогом Эдинбургским", выращенная в честь его столетия, и эта роза в память обо всех чудесных вещах, которые он совершал за свою жизнь, чтобы все помнили, как много он сделал,
– сказал Кейт Уид.
Королева ответила, что Роза "выглядит великолепно" и назвала подарок "очень любезным".
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Что известно о смерти принца Филиппа
- Супруг британской королевы Елизаветы II умер 9 апреля 2021 года. Он спокойно ушел из жизни утром. Сегодня, 10 июня ему могло бы исполниться 100 лет. Причиной смерти в официальных документах указали "старость".
- Британцы почтили память принца Филиппа военными салютами. Также люди возлагали цветы под ворота Букингемского дворца и Виндзорского замка.
- 17 апреля состоялись похороны герцога Эдинбургского. На них из США прибыл принц Гарри, но без Меган Маркл, из-за беременности.
- На прощании присутствовали только ближайшие родственники. Из-за пандемии коронавируса общественности нельзя было посещать похороны, но за церемонией наблюдали около 13 миллионов.