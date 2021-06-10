Принц Филипп не любил излишнего внимания вокруг себя. Из-за этого он даже не хотел ехать в больницу, когда начались серьезные проблемы со здоровьем. Последние дни жизни герцог провел в кругу родных людей и наотрез отказывался от посторонней помощи. 9 апреля 2021 года мир всколыхнула новость о смерти мужа Елизаветы II. Он умер незадолго до своего юбилея.

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Принц Филипп отказывался праздновать 100-летие

Королевская семья и работники дворца готовили для принца торжественное мероприятие по случаю юбилея. Однако в декабре 2020 года герцог Эдинбургский заявил, что не может представить ничего худшего, чем празднование его дня рождения. Он также признался, что не хотел бы дожить до этого дня.

Принц Филипп в 2017 году отошел от выполнения королевских обязанностей и уже был на пенсии. Поэтому неудивительно, что он изъявлял желание оставить день рождения вне такого внимания.

Я не могу представить ничего худшего. Я и так уже начал разваливаться,

– говорил принц Филипп.

Поскольку пандемия коронавируса никуда не исчезла, то в королевском дворце не планировали масштабных празднований. Однако некоторые торжества все-таки хотели организовать. В частности, в Букингеме должна была состояться специальная фотовыставка, посвященная жизни герцога Эдинбургского.

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Как принц Филипп праздновал день рождения в прошлые годы

99-летие

99-й день рождения принц Филипп провел на самоизоляции. Вместе с ним тогда была любимая Елизавета II. Тогда в мире началась пандемия коронавируса и супруги перебывали на карантине в Виндзорском дворце. Тот период сблизил герцога и Ее Величество, ведь в повседневной жизни они не имели столько времени для разговоров.

По случаю особого дня королевская чета сделала новое официальное фото, которое обнародовала в сети.

98-летие

По случаю праздника в королевской семье в Лондоне вечером того теплого летнего дня устроили грандиозный салют. Сам герцог день рождения отметил в кругу семьи дома в Сандрингемском дворце в графстве Норфолк.

Добавим, праздничный салют организовывали и по случаю 97-го и других дней рождений принца Филиппа. Муж Елизаветы II не любил лишней суеты, поэтому, как правило, проводил день рождения в кругу родных людей.



Праздничный салют по случаю 97-летия принца Филиппа / Фото Getty Images

Малоизвестные факты из биографии

Принц Филипп родился на острове Корфу в вилле Мон-Репо – летней резиденции греческого короля.

Хотя Филипп родился в Греции, был внуком греческого короля и наследником престола, он почти не знал греческого языка .

. Через полтора года после рождения принца Филиппа его семья бежала из страны из-за преследований. Герцог рассказывал, что его перевозили в лодке и в ящике из-под апельсинов .

. В 1943 году Филипп отпраздновал Рождество в Виндзорском замке в компании королевской семьи и Елизаветы II.

В 1945 году Филипп был оштрафован за то, что при увольнении с корабля справлял естественные потребности в неположенном месте.

Окончание Второй мировой войны принц праздновал на корабле HMS Whelp в Токио. Он был свидетелем капитуляции Японии.

Браслет, который Филипп подарил любимой к свадьбе, был изготовлен по его собственному эскизу и с использованием камней из тиары его матери.

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Первым домом принца Филиппа и Елизаветы II стал Clarence House в Лондоне. Сейчас там живет их сын принц Чарльз с супругой герцогиней Корнуольской.

В 1948 году в королевской четы родился первенец – принц Чарльз . Новоиспеченный папаша, взглянув на потомка, сказал, что он похож на сливовый пудинг . В ночь рождения малыша Филипп играл с друзьями в сквош.

. Новоиспеченный папаша, взглянув на потомка, сказал, что он . В ночь рождения малыша Филипп играл с друзьями в сквош. В паре был конфликт, касающийся фамилий детей. Филипп очень разозлился, когда узнал, что королева решила назвать наследников Виндзорами. Тогда он говорил: "Я – чертова амеба, единственный мужчина в стране, который не может дать фамилию собственным детям" .

. Говорят, что именно принц Филипп настаивал на том, чтобы его сын Чарльз сделал предложение принцессе Диане.

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Именно принц Филипп сообщил Елизавете II о смерти ее отца. Это было в 1952 году во время их поездки в Кению.

В семейном кругу принц имел прозвище "гунн" (the Hun), которое досталось ему от королевы-матери за немецкие корни.

Будучи членом королевской семьи, герцог выступил с 5 496 публичными речами и стал патроном более 800 благотворительных организаций.

В 1961 году герцог Эдинбургский стал первым членом королевской семьи, который дал телевизионное интервью .

. Принц служил Великобритании, британскому народу и монаршей семьи 65 лет. Официально он сложил свои обязанности в 2017 году.

Будучи членом королевской семьи, герцог посетил 170 стран мира.

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