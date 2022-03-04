Весь мир поддерживает Украину в отчаянной борьбе с российской агрессией. Враги продолжают уничтожать наши города, села, а хуже всего – убивают мирных людей, среди которых дети, женщины, люди пожилого возраста.

Обратите внимание Мы молимся за вас, – принц Чарльз с супругой посетили Украинский католический собор в Лондоне

Королева Елизавета II поддержала Украину

Ее Величество не осталась в стороне и сделала щедрое пожертвование на Гуманитарный призыв DEC Украины. Об этом сообщил Комитет по чрезвычайным ситуациям. Пока неизвестно, какое именно пожертвование сделала Елизавета II.

Королева не первая из королевской семьи, кто поддержал украинский народ:

принц Гарри и Меган Маркл выступили против жестоких нарушений международного и гуманитарного права и призвали мировых лидеров сделать то же самое;

принц Уильям и Кейт Миддлтон подчеркнули, что они вместе с президентом и всем украинским народом;

принц Чарльз вспомнил Украину в своей речи и подчеркнул, что нынешние события здесь – это нападение на демократию.