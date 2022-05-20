В Оттаве королевские супруги встретились с Юлией Ковалев, которая вручила наследнику королевского престола популярную украинскую марку о российском военном корабле. Такой подарок принц получил от всего украинского общества.

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Принц Чарльз получил в подарок украинские марки

Посол Украины в Канаде Юлия Ковалев в фейсбуке уже поделилась впечатлениями от этой встречи. Она поблагодарила представителей монаршей семьи Великобритании за поддержку Украины и ее народа.

Визит королевской семьи в нашу общину – это важный знак солидарности с украинцами в защите нашей государственности и независимости. Мы благодарны за беспрецедентную поддержку Украины Великобританией, Канадой и странами Содружества наций в противостоянии российской агрессии,

– подчеркнула Юлия.

Женщина добавила, что имела честь от имени президента и всего украинского народа передать принцу Чарльзу марку "Укрпочты" о российском военном корабле, созданную на основе высказывания нашего военного в первый день полномасштабной войны.

Эта марка стала символом несокрушимости духа украинцев, воли к победе и благодарности за поддержку наших партнеров. В то время как храбрые украинские военные защищают наш дом – Украину, многие наши граждане, нашли убежище в Канаде, Великобритании и других странах Содружества,

– подытожила Юлия.

Встреча госпожи посла Украины в Канаде с принцем Чарльзом / Фото из фейсбука Юлии Ковалев

Во время этого тура по Канаде принц Чарльз и герцогиня Корнуольская побывали на службе в Украинском православном соборе Успения Пресвятой Богородицы. На их нарядах были синие ленты вокруг желтого подсолнечника, что также свидетельствовало о поддержке Украины.

А королева Елизавета II на днях приехала лично открыть мемориальную доску в честь официального завершения строительства линии Элизабет, названной в ее честь на вокзале Паддингтон в Лондоне. Она надела желтый костюм с синими цветами на шляпке. Так Ее Величество без слов показало свою поддержку Украине и всему украинскому народу.