96-летняя королева передала свои поздравления украинскому народу через посольство Великобритании в Украине. "С 31-й годовщиной Независимости Ее Величество Королева поздравляет украинцев", – написали они. Соответствующее сообщение с обращением королевы к президенту появилось в твиттере вечером 24 августа.

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В этот сверхсложный год я надеюсь, что сегодня украинский народ в Украине и по всему миру сможет отпраздновать свою культуру, историю и идентичность. Пусть лучшие времена ждут нас в будущем,

– пожелала королева Владимиру Зеленскому.

Как дополнительно отметили у посольства, королева Елизавета сказала: "Мне очень приятно передать вашему руководству и народу Украины самые теплые поздравления с празднованием вашего Дня независимости".

Кто еще из британцев поздравил Украину

Отметим, что не только королева из Великобритании приветствовала украинский народ. 24 августа в Киев в третий раз за время войны приехал премьер-министр страны Борис Джонсон. Он приехал не с пустыми руками, а ценным подарком. Чиновник сообщил о новом пакете помощи – 54 миллиона фунтов стерлингов. В него войдут сотни самых современных беспилотников, противотанковые боеприпасы и ракетные системы.

За дружбу и поддержку в Киеве на Аллее смелости отчеканили имя Бориса Джонсона. Также британский премьер-министр совершил погашение специальной почтовой марки. Укрпочта разработала ее к 31-й годовщине независимости Украины. Марка получила название "Свободные. Несокрушимые. Непобедимые".