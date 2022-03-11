55-летний Андрей Копылаш перебрался в Великобританию до того, как в Украине началась война. Когда по миру прокатились слухи об угрозе России, он уговорил 23-летнюю дочь Веронику прилететь к нему. Девушка успела вырваться из Киева за ночь до нападения – села на последний самолет в Италию.

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Принц Чарльз встретился с украинцами

В церкви Святого Луки в Лондоне принц Чарльз пообщался с беженцами из Афганистана и семьей из Киева. Украинец был глубоко поражен сочувствием наследника британского престола.

Для меня было огромной честью встретиться с принцем Чарльзом. Он был очень откровенен, и в его глазах были слезы. Он сказал, что начал делать больше, чтобы помочь беженцам,

– рассказал Андрей Копылаш.

Принц Чарльз с украинцами / Фото Getty Images

"Это неизмеримая трагедия, что сейчас в мире существует столько смертей и разрушений, приводящих к таким страданиям многих людей, которые вынуждены покинуть свои страны, как и вы", – сказал принц Чарльз, как говорится в инстаграме Кларенс-хаус.

Принц Чарльз на встрече с беженцами / Фото из инстаграммы королевской семьи

Напомним, за 16 дней войны Украину покинуло более 2,5 миллиона беженцев . Больше всего граждан выехали в Польшу, другие – в Венгрию, Словакию, Молдову и Румынию. В Великобританию нужна виза.

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