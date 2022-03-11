55-летний Андрей Копылаш перебрался в Великобританию до того, как в Украине началась война. Когда по миру прокатились слухи об угрозе России, он уговорил 23-летнюю дочь Веронику прилететь к нему. Девушка успела вырваться из Киева за ночь до нападения – села на последний самолет в Италию.
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Принц Чарльз встретился с украинцами
В церкви Святого Луки в Лондоне принц Чарльз пообщался с беженцами из Афганистана и семьей из Киева. Украинец был глубоко поражен сочувствием наследника британского престола.
Для меня было огромной честью встретиться с принцем Чарльзом. Он был очень откровенен, и в его глазах были слезы. Он сказал, что начал делать больше, чтобы помочь беженцам,
– рассказал Андрей Копылаш.
Принц Чарльз с украинцами / Фото Getty Images
"Это неизмеримая трагедия, что сейчас в мире существует столько смертей и разрушений, приводящих к таким страданиям многих людей, которые вынуждены покинуть свои страны, как и вы", – сказал принц Чарльз, как говорится в инстаграме Кларенс-хаус.
Принц Чарльз на встрече с беженцами / Фото из инстаграммы королевской семьи
Как королевская семья поддерживает Украину
- Кейт Миддлтон и принц Уильям нарушили протокол и поддержали Украину на третий день войны, 26 февраля. "Мы вместе с президентом и всем народом Украины, который мужественно борется за это будущее", – писали герцоги Кембриджские. Кроме того, они посетили украинский культурный центр в Лондоне, где собирают гуманитарную помощь для пострадавших.
- В то же время королева Елизавета II сделала пожертвование на Гуманитарный призыв DEC Украины. Правда, неизвестно, какую сумму перечислило Ее Величество.
- Принц Чарльз выражал солидарность с украинцами, которые "сопротивляются жестокой агрессии" и намекал, что война России – это "атака на демократию и саму свободу". С женой Камиллой он даже зажигал свечу в Украинском католическом соборе в Лондоне.