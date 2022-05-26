Сын британской королевы впервые посетил Восточную Европу с начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля. Отмечается, что границу с Румынией за последние 3 месяца пересекли уже около 1 миллиона украинцев .

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Принц Чарльз встретился с украинскими беженцами в Румынии

Принц Чарльз посетил центр World Vision недалеко от Бухареста, который принимает и поддерживает украинских беженцев. Там он встретился с украинскими семьями , приехавшими получить необходимые продукты и одежду, а также пообщался с волонтерами, которые занимаются выдачей гуманитарной помощи.

Обратите внимание! Волонтеры рассказали принцу о "возрастающем напряжении". Только за последнюю неделю, по оценкам румынской организации UNHCR, в страну въехали около 40 тысяч украинцев.

Обратите внимание, что по данным UNHCR, 966 тысяч украинцев пересекли границу с Румынией с 24 февраля. Отмечается, что больше беженцев приняла только Польша.

Принц Чарльз встретился с украинскими беженцами / Фото EPA

К слову, принц Чарльз решительно высказался о войне, осудив "жестокую агрессию" , от которой сейчас страдает Украина. Поездка герцога Эдинбургского в Бухарест, расположенный в около 150 километрах от границы с нашим государством, также является самой близкой к Украине точкой, где высокопоставленный представитель королевской семьи находился за время полномасштабного вторжения России.

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Добавим, что визит принца Чарльза в Румынию – не случайный . Со страной его совмещают тесные отношения – здесь он раньше основал свой благотворительный фонд, выкупил и восстановил фермерский домик в Трансильвании.

Поездка сына Елизаветы II именно в Румынию – не случайна / Фото BBC

Напомним, что недавно принц Чарльз вместе с герцогиней Камилой посетили Канаду. Там они побывали в Украинском православном соборе Успения Пресвятой Богородицы. Герцогиня надела голубое пальто, а сын британской монархини – синий костюм. На их нарядах также были синие ленты вокруг желтого подсолнечника, что показало их поддержку Украины.

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