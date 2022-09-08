В Великобритании скорбят из-за ухода королевы Елизаветы II. Монархиня правила Соединенным Королевством рекордны 70 лет. В материале 24 канала предлагаем посмотреть самые яркие фото Ее Величества.
Важно Умерла королева Великобритании Елизавета II – она правила 70 лет
- Члены королевской семьи опустошены утратой. В социальных сетях они публикуют фотографии королевы.
- Принц Чарльз и герцогиня Камилла теперь – король Карл III и королева-консорт.
- Над Букингемским дворцом развеяли флаг Великобритании, на воротах дворца разместили объявление о смерти королевы.
Самые знаменитые и яркие фото королевы
Юная Елизавета с отцом / Фото по пинтересту
Брак Елизаветы и Филиппа / Фото из пинтереста
К слову Умерла Елизавета II: биография легендарной монархини
Парадный портрет / Фото из пинтереста
Коронация Елизаветы / Фото Getty Images
Елизавета II с сестрой, принцессой Маргарет / Фото Getty Images
Говорящий кадр в мантии / Фото из пинтереста
Елизавета II с мужем, сыном и внуком / Фото из пинтереста
Елизавета II с мужем / Фото Getty
Рождественское фото королевы с семьей / Фото из инстаграммы
Елизавета на похоронах принца Филиппа / Скриншот по трансляции
Платиновый юбилей правления Елизаветы / Фото из инстаграммы