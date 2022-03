Вместе с послом Украины Вадимом Пристайко принц с супругой встретились с лидерами украинской общины и волонтерами, которые помогают в гуманитарной деятельности.

Они зажгли свечу и положили подсолнухи как символ Украины.

Принц Уэльский и герцогиня Корнуольская кладут подсолнухи на алтарь

Наши мысли и молитвы, какими бы неадекватными они ни были, со всеми вами в этот самый критический момент,

– заявил Принц Уэльский.

Герцогиня Корнуольская не сдерживала эмоций, она обняла Инну Пристайко и сказала: "Мы молимся о вас".

Оригинальный текст публикации из инстаграма королевской семьи:

""Our thoughts and prayers, however inadequate they may be, are with all of you at this most critical of times." - The Prince of Wales

The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall have shown their support to members of the Ukrainian community during a visit to the Ukrainian Catholic Cathedral of the Holy Family in London.

Alongside Ukrainian Ambassador Vadym Prystaiko, The Prince and The Duchess met guests including leaders within the Ukrainian community and volunteers helping the humanitarian effort.

At the altar inside the Ukrainian Catholic Cathedral, Their Royal Highnesses lit a candle and laid sunflowers, the national flower of Ukraine".