Официальный комментарий принца Чарльза о смерти королевы Елизаветы II опубликовали в соцсетях монаршей семьи, поскольку сайт Букингемского дворца недоступен из-за потери Ее Величества.

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Что сказал принц Чарльз после смерти матери

Будущий король находился рядом с мамой днем ​​8 сентября. Принц Чарльз вместе с герцогиней Корнуольской приехали в Балморал, чтобы быть вместе с Елизаветой II в самые тяжелые минуты. Теперь в Великобритании объявили 10-дневный траур. Монаршая семья опустошена потерей Ее Величества.

Смерть моей любимой матери, Ее Величества Королевы является моментом величайшей печали для меня и всех членов моей семьи. Мы глубоко скорбим по смерти очень любимой матери. Я знаю, что ее потеря будет глубоко ощутима вся страна и бесчисленное количество людей во всем мире. В этот период траура и перемен мы с моей семьей будем утешать и поддерживать наше знание об уважении и глубоком расположении, которое королева так широко поддерживала,

– заявил принц Чарльз.

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Отметим, что именно 73-летний принц Чарльз совсем скоро официально станет королем Великобритании. Он является старейшим наследником престола в истории страны.

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