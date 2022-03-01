Убийство британца самий старш ы й сын Елизаветы II назвал "нападением на демократию, на открытое общество, на саму свободу" и сравнил с событиями в Украине.

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Мы видим, что сегодня те же ценности подвергаются нападкам в Украине бессовестным образом. Позиция, которую мы здесь занимаем, выражает солидарность со всеми сопротивляющимися жестокой агрессии,

– сказал 73-летний Чарльз.

Отметим, что члены королевской семьи редко вмешиваются в политические дела, придерживаясь конституционной нормы о том, что они должны оставаться нейтральными. Однако что принц Чарльз, его сын принц Уильям с женой Кейт, что младший сын принц Гарри с женой Меган – все призывают поддерживать Украину, тем самым нарушая королевский протокол.



Принц Гарри, принц Чарльз и принц Уильям / Фото Getty Images

Солидарность с украинским народом также выразили десятки голливудских звезд и монархи Нидерландов – королева Максима и король Виллем-Александр.