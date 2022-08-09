"Выпадем из фокуса – погибнем": Зеленская в жакете-кимоно дала интервью японскому телевидению
Источник:телеграм-канал Елены Зеленской
Уже несколько месяцев Елена Зеленская регулярно общается с иностранными журналистами, чтобы не дать миру забыть о войне в Украине. На днях первая леди записала интервью для японской телерадиокомпании NHK.
Елена Зеленская рассказала японцам о жизни после российского вторжения, об эмоциональном выступлении в Конгрессе США, о муже-президенте, с которым встречалась на две минуты перед интервью, и о проектах по безбарьерности, которые будут воплощаться во время восстановления Украины.
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Елена Зеленская дала интервью японскому телевидению
С началом этого полномасштабного вторжения я поняла, что нет красивой войны. Ее не может быть. Это всегда ужас и жестокость. Не забывайте об Украине. Мы должны быть в центре внимания. Если мы выпадем из фокуса – погибнем. Я не могу этого допустить,
– эмоционально заявила первая леди в конце интервью.
Интересно, что для интервью Елена Зеленская выбрала нежно-голубой жакет-кимоно, напоминающий традиционный наряд в Японии. Свой образ она завершила укладкой с легкими локонами и макияжем с акцентом на глаза.
Елена Зеленская на интервью японскому телевидению / Скриншот с видео
Интервью Елены Зеленской японскому телевидению: смотрите видео онлайнИнтересно, что одной из первых о войне в Украине японцам лично рассказала певица Тина Кароль. В мае она летала в Токио, где встретилась с миллиардером и владельцем Viber Хироси Микитани, пожертвовавшим Украине 8,7 миллиона долларов, выступила на мероприятии Rakuten Girls Awards 2022, познакомилась с премьер-министром Японии и мэром Хиросимы.
Последние интервью Зеленской для зарубежных СМИ
- Вместе с президентом Зеленским первая леди дала интервью британскому ведущему Пирсу Моргану.
- Елена Зеленская позировала для обложки американского глянца Vogue, для которой ее снимала культовая фотограф Энни Лейбовиц.
- В интервью BBC она рассказала о втором Саммите первых леди и джентльменов в Киеве.
- В июле первая леди общалась с журналистами одного из самых влиятельных изданий Испании и Латинской Америки – El Pais.
- В интервью итальянской газете Corriere della Sera Зеленская жестко ответила на упреки пацифистов об оружии.
- В начале июля супруга президента предстала на обложке журнала Time.
- Зеленская рассказывала о войне швейцарскому Le Temps, британскому The Economist и журналу Guardian Saturday, который печатается уже 200 лет.