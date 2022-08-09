"Выпадем из фокуса – погибнем": Зеленская в жакете-кимоно дала интервью японскому телевидению

Уже несколько месяцев Елена Зеленская регулярно общается с иностранными журналистами, чтобы не дать миру забыть о войне в Украине. На днях первая леди записала интервью для японской телерадиокомпании NHK.

Елена Зеленская рассказала японцам о жизни после российского вторжения, об эмоциональном выступлении в Конгрессе США, о муже-президенте, с которым встречалась на две минуты перед интервью, и о проектах по безбарьерности, которые будут воплощаться во время восстановления Украины.

Интересно Елена Зеленская встретилась с послом Великобритании: какой образ дополнила изысканными серьгами

Елена Зеленская дала интервью японскому телевидению

С началом этого полномасштабного вторжения я поняла, что нет красивой войны. Ее не может быть. Это всегда ужас и жестокость. Не забывайте об Украине. Мы должны быть в центре внимания. Если мы выпадем из фокуса – погибнем. Я не могу этого допустить,

– эмоционально заявила первая леди в конце интервью.

Интересно, что для интервью Елена Зеленская выбрала нежно-голубой жакет-кимоно, напоминающий традиционный наряд в Японии. Свой образ она завершила укладкой с легкими локонами и макияжем с акцентом на глаза.

Елена Зеленская на интервью японскому телевидению / Скриншот с видео

Интервью Елены Зеленской японскому телевидению: смотрите видео онлайн

Последние интервью Зеленской для зарубежных СМИ