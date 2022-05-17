Несколько дней, которые Тина провела в Японии, были для нее и для Украины очень важны. Артистка продолжает ездить по миру и рассказывать о той боли, которую каждый день переживают украинцы.

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Тина Кароль побывала в Хиросиме

Артистка встретилась с мэром города, на который 77 лет назад сбросили атомные бомбы. Взрывы в Хиросиме и Нагасаки были так страшны, что с тех пор больше никто в мире не решился снова применить ядерное оружие. Но сейчас Украина и Европа все чаще слышат угрозы ядерного оружия.

Все должны понимать, что мир не так велик, чтобы шантажировать друг друга. Мы не отдадим свои территории, потому что это наш дом!

– подчеркнула Тина Кароль.

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В Японии артистка встретилась с премьер-министром

"Тина, я искренне поздравляю вас в Японии. Слышал, что ваше благотворительное выступление имело здесь большой успех. Позвольте выразить вам глубочайшее уважение к стремлению мира в Украине, которое вы несете благодаря своей музыке. Мы воспринимаем ситуацию в Украине так, будто это произошло с нами, с убеждением, что должны защищать мир. Япония стоит бок о бок с Украиной, работает с ней для достижения мира. Надеюсь, что вы будете здоровы и в дальнейшем будете добиваться успеха в своей карьере", – сказал Тини премьер ер-министр Японии.

Самая большая награда, которая могла быть для меня в Японии – это эта встреча! Я благодарю за то, что вы поддерживаете Украину и прошу вас продолжать это делать,

– сказала Король.

Тина Кароль представляет культурный фронт Украины, ставшей щитом для всего цивилизованного мира. Мы сдерживаем нападения бессмыслицы и смотрим, как разрушают наши города просто за то, что мы выбрали свободу: "Я на фронте сохранения традиций, я на фронте сохранения культуры Украины, я никогда не думала, что такое горе придет в наш дом".