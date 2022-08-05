Елена Зеленская побывала на встрече с госпожой послом Великобритании и ее коллегами из разных стран. Первая леди, как обычно, показала вкус в одежде.

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Новый образ Елены Зеленской

Для рабочего выхода Елена Зеленская выбрала классический костюм нежно-голубого цвета, состоявший из юбки длины ниже колен и пиджака. Также надела белую блузку, а из обуви выбрала белые туфли-лодочки на каблуке. В этот раз Зеленская дополнила аутфит изысканными серьгами с блестящими камешками.

Волосы супруга президента собрала в аккуратный низкий пучок, один локон нежно падал на лицо. Макияж Зеленской, как обычно, был в коричневых тонах.

Елена Зеленская на встрече с послом Великобритании / Фото из инстаграмма первой леди

На встрече также присутствовали зарубежные коллеги:

Анка Фельдгузен – Германия;

Пяйви Лайне – Финляндия;

Бриджит Бринк – США;

Эрик Сведал – Норвегия;

Клод Вильд – Швейцария;

Драгица Понорец – Черногория.

Они вместе с госпожой послом Великобритании Мелиндой Симмонс и Еленой Зеленской обсуждали следующие вопросы: