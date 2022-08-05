Елена Зеленская побывала на встрече с госпожой послом Великобритании и ее коллегами из разных стран. Первая леди, как обычно, показала вкус в одежде.
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Новый образ Елены Зеленской
Для рабочего выхода Елена Зеленская выбрала классический костюм нежно-голубого цвета, состоявший из юбки длины ниже колен и пиджака. Также надела белую блузку, а из обуви выбрала белые туфли-лодочки на каблуке. В этот раз Зеленская дополнила аутфит изысканными серьгами с блестящими камешками.
Волосы супруга президента собрала в аккуратный низкий пучок, один локон нежно падал на лицо. Макияж Зеленской, как обычно, был в коричневых тонах.
Елена Зеленская на встрече с послом Великобритании / Фото из инстаграмма первой леди
На встрече также присутствовали зарубежные коллеги:
- Анка Фельдгузен – Германия;
- Пяйви Лайне – Финляндия;
- Бриджит Бринк – США;
- Эрик Сведал – Норвегия;
- Клод Вильд – Швейцария;
- Драгица Понорец – Черногория.
Они вместе с госпожой послом Великобритании Мелиндой Симмонс и Еленой Зеленской обсуждали следующие вопросы:
- Как помочь женщинам, изнасилованным русскими оккупантами?
- Как поощрить уехавших в другие страны вернуться в Украину?
- Какова роль женщин в будущем восстановлении страны?
- Что вообще могут сделать другие государства, чтобы поддержать украинок?