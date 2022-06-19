В новом выпуске Елена Зеленская поговорила с журналистами, как война разделила украинские семьи. Этот стрессовый фактор повлиял на миллионы людей, однако украинцы не привыкли обращаться за психологической помощью, поэтому она призывает не пренебрегать своим ментальным здоровьем.

К слову Без электроники и социальных сетей, – Зеленская рассказала о мерах безопасности в первые дни войны

Мы склонны игнорировать депрессию или тревогу. Но теперь нам всем следует просмотреть эти стереотипы. И понадобится большая информационная кампания, чтобы доказать людям: это не их вина, что им нужна психологическая помощь. За ней нужно и есть куда обращаться. Потому что победа – это прежде всего восстановление нормальной, полноценной жизни,

– убеждена Елена Зеленская.

В интервью первая леди Украины рассказала, как для нее лично началась полномасштабная война 24 февраля. Она и ее муж Владимир проснулись как миллионы украинцев рано утром. Президент мгновенно отправился на заседание Совета безопасности, пока он с детьми и охраной сбегали в подвал, когда слышали над имением звуки истребителей – они не знали, украинцы ли это обороняются, или россияне зашли на территорию Киева. Говорит, что муж попросил ее ждать звонка и последующих инструкций. Уже вечером они снова увиделись, но потом распрощались – ее с детьми отправили в безопасное место. Елена Зеленская призналась, что не знала, снова ли увидит своего мужа.

"Это было сюрреалистическое чувство... Будто я играла в компьютерную игру и должна была пройти определенные уровни, чтобы снова оказаться дома. Но я тоже держала себя в руках, и я весь день имела эту странную улыбку на лице, потому что я старалась не показывать детям панику. Мы просто придерживались приказов службы безопасности, шли туда, куда нам сказали", – рассказала первая леди

Знаковое фото для обложки

На первой странице журнала жена Владимира Зеленского надела коричневый костюм, состоящий из жакета и юбки, а также надела черные туфли. Ее лицо – обеспокоенное и словно застывшее, а рядом на кресле сидит военный с оружием, которое, вероятно, охранял первую леди. Снимок в очередной раз напомнил, что война в Украине продолжается, и она касается всех – от обычных украинцев до самых высоких эшелонов руководства страны. Автором фото стал французский художник Антуан Д'Агата.



Елена Зеленская для журнала Guardian Saturday / Фото Антуана Д'Агаты

На других снимках Елена Зеленская надела полностью серый образ, перекликавшийся с комнатой, где состоялась съемка. Рядом с ней можно увидеть наполненные мешки для защиты от вероятных взрывов. На одном из фото художник зафиксировал момент, когда Владимир взял за руку любимую и побежал дальше.



Елена Зеленская в забаррикадированном офисе / Фото Антуана Д'Агаты



Миг между Владимиром и Еленой Зеленской / Фото Антуана Д'Агаты