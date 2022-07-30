В недавнем интервью BBC Зеленская рассказала о втором саммите первых леди и джентльменов, недавно состоявшемся в Киеве.

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Елена Зеленская о саммите первых леди и джентльменов

Первые леди не оказывают политического влияния. Но мы имеем несколько иное эмоциональное влияние. А именно эмоции иногда дают для сотрудничества между странами не меньше классической дипломатии. Ибо когда мы понимаем и чувствуем друг друга, нам удается гораздо больше,

– подчеркнула Зеленская.

Второй саммит первых леди и джентльменов прошел в Киеве даже во время войны. Многие зарубежные гости не побоялись приехать в Киев, ведь знали, что находятся под надежной охраной наших защитников.

Главная цель саммита – обсудить будущее Украины и мира. Там говорили о том, какое будущее должно быть у украинцев. Миллионы наших земляков из-за войны войны покинули родные дома, потеряли работу. Это физические и душевные раны, которые очень трудно залечить. Но это нужно сделать. Ради будущего нашей страны, ради процветания Украины.

Да, это очень трудно быть "центром мира", и Украина не выбирала эту роль в таком аспекте. Но мы справимся. Чтобы во всем мире будущее было безопасным и человечным,

– подчеркнула Елена Зеленская.

Интервью Елены Зеленской для BBC: смотрите видео онлайн

Первая леди отреагировала на критику съемки для Vogue

На днях обнародовали фото со съемки первой леди Украины для всемирно известного глянца Vogue. Специально для этой съемки культовая фотография Энни Лейбовиц приехала в Киев из США. Она стремилась не только сфотографировать Елену Зеленскую, но и привлечь к войне в Украине внимание fashion-индустрии. Это оценили не все. Однако супруга президента не обращает внимание на критику. Она точно знает, зачем согласилась на такой формат съемки.

"Это была огромная возможность, потому что Vogue читают десятки миллионов людей в мире. И поговорить с ними напрямую – это была моя обязанность… Я стою на том, что лучше что-то сделать и получить критику, чем ничего не делать", – подчеркнула Зеленская.