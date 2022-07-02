Первая леди Украины Елена Зеленская сообщила, что на следующей неделе в Лугано состоится конференция, где будут говорить о восстановлении Украины. Поэтому накануне решила дать интервью для ежедневной швейцарской газеты.

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Елена Зеленская дала новое интервью

В Швейцарии будут говорить об Украине, поэтому Елена Зеленская объяснила, что восстанавливать придется не просто города, дороги и здания.

Недостаточно механически восстановить города – прежде всего, нужно помочь восстановиться людям. Ибо они – центр и смысл всего. Они и есть страна. Поэтому восстановление – это, прежде всего, восстановление физических и душевных сил украинцев, с которыми мы точно построим наше новое будущее,

– сказала Елена Зеленская.

"Мы боремся за оставшихся в стране граждан и за тех, кто был вынужден уехать. За границей находятся почти 6 миллионов наших людей. Конечно, среди них – дети. Большинство не смогло взять в "тревожный чемоданчик" книги на родном языке, а так важно с детства иметь тесную связь со своей страной через язык и культуру", – добавила она.

Елена Зеленская рассказала, что продолжает реализовывать проект "Книги без границ". Она работает над тем, чтобы восстановить украинские гиды в Европе. "Итак, говоря о социальном восстановлении, мы держим в фокусе и культурные проекты. Чтобы украинская культура больше никогда не была ограблена, унижена".

Образ Елены Зеленской

Также супруга президента снялась в фотосессии для швейцарского издания. Она надела черные брюки и серый жакет с изображением одуванчиков. Елена Зеленская собрала волосы в пучок.

Первая леди с грустью поглядывала на мешки с песком, которые во время войны защищают памятники культуры и здания.



Елена Зеленская / Фото Le Temps