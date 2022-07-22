Этот разговор состоялся несколько дней спустя по ракетному удару по торговому центру в Кременчуге, который стал еще одним циничным, прицельным актом террора со стороны России.

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Что Елена Зеленская сказала испанским журналистам

Первая леди рассказала, что журналисты спросили ее: "Какое объяснение действий россиян вы находите?". Она не уверена, что кто-то в мире может дать объективный ответ на этот вопрос. Невозможно объяснить, как кто-то может приказать попасть в здание, куда тысячи людей просто пришли за покупками. Как можно отдать такой приказ, зная, что внутри есть мамы с детьми?

Елена Зеленская подчеркнула, что эта война не аргументирована политикой: "Во всех "причинах", например придуманная "денацификация", – ноль смысла. Нас просто хотят уничтожить как народ. россиянам не нравится собственно факт нашего существования, наша любовь к свободе, наше сопротивление. Они хотели бы, чтобы мы были их подданными. Мы же хотим иметь будущее, в котором мы сможем существовать как нация и быть свободными".

Подчеркнула: это открытый террор, который они устраивают, чтобы никто и нигде не чувствовал себя в безопасности. Сеют страх, чтобы мы не смели поднять головы. Но россияне получают обратную реакцию: мы объединяемся и несмотря на все сопротивляемся и боремся за нашу жизнь,

– подчеркнула первая леди Украины.



Елена Зеленская на обложке El Pais / Фото с телеграмма первой леди

Похоже , что эта съемка была и для итальянского издания Corriere della Sera. Тогда Елена Зеленская позировала на таком же фоне, но в другом наряде.