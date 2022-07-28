Британский телеведущий Пирс Морган взял интервью у Владимира и Елены Зеленских. Он разговаривал с ними на разные темы – от политики до их отношений.

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Курьезный момент на интервью

Пирс Морган поинтересовался у первой леди, не знала ли она, что ее муж решил баллотироваться в президенты. На что Елена Зеленская ответила: "Он забыл".

После этого Владимир Зеленский и Пирс Морган стали смеяться. Тем временем первая леди рассказала, почему узнала все по телевидению.

Он забыл об этом сказать. На самом деле он понимал, что я не буду в восторге от этой идеи. Это заняло бы несколько часов сложных переговоров со мной. Вот почему он каждый день откладывал разговор и искал нужный момент и продолжал откладывать,

– поделилась Елена.

"А потом я смотрела его новогоднее поздравление, в котором он сообщил, что будет баллотироваться в президенты. Он сидел в этот момент рядом со мной. И я говорю: "Давай, рассказывай обо всем".



Владимир Зеленский рассмеялся на интервью / Скриншот с видео

Владимир Зеленский поделился, что так не смеялся уже 5 месяцев. Он добавил, что решение баллотироваться было очень сложным. Пирс Морган в шутку предложил президенту извиниться перед женой.

"Хорошо. Мне очень жаль", – сказал президент Украины с улыбкой и взял первую леди за руку.

Интервью Зеленских Пирсу Моргану: смотрите видео (забавный момент с 50:21)

Что супруги рассказали об их отношениях

Владимир и Елена Зеленские из-за войны находятся в разлуке, поэтому их встреча на интервью была похожа на свидание, как заметил Пирс Морган. Между парой произошел трогательный диалог.

"Да! Спасибо за это телевидение! Владимир живет на работе, я с детьми, но мы в другом месте. Но у всех украинцев такая же история – многие разошлись, ждут победы, чтобы снова воссоединиться", – ответила первая леди.

У меня только одна жена, и я счастлив. У меня одна жена, одна любовь и одна семья. У меня никогда не было ощущения, что с нами или в наших отношениях что-то не так. Или ты иногда чувствуешь себя несчастным со мной?

– обратился Владимир к жене.

"Не с тобой. Но без тебя я очень несчастна", – сказала Елена Зеленская.

Супруги подчеркнули, что справится со всеми трудностями. Они уверены, что за 5 месяцев войны их брак только окреп.