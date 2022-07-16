Супруга президента Елена Зеленская дала новое интервью для итальянского издания Corriere della Sera. Она рассказала о многомесячной войне, муже и ответила на упреки так называемых пацифистов.

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Елена Зеленская пообщалась с итальянцами

Первая леди Украины жестко ответила на вопрос о том, что некоторые итальянцы, называя себя пацифистами, считают неправильным снабжение оружием.

"Просто представьте, что это в вашу страну, в очаровательный Милан или в Неаполь, ворвались российские захватчики. Что они оккупировали окрестности Рима, убили жителей пригородов. Их ракеты ежедневно прилетают в жилые дома Болонье. И потом оттуда достают бездыханных детей. И в это время кто-то говорит: "Сложите оружие, не сопротивляйтесь! Попытайтесь поговорить с тем, кто только что убил ваших родителей бомбой или заминировал школу ваших детей"", – сказала Елена Зеленская.

Жена президента сравнила российского захватчика с насильником, а призывы пацифистов не предоставлять оружие Украине – с призывами к жертве насильника не сопротивляться ему.

Вы должны понимать важную вещь: захватчик, как и насильник, никогда не остановится, если ему поддаваться. Он пойдет дальше. И кто знает, не дойдет ли он до вас? Я бы этого не желала. Останавливая ныне нашествие, украинцы останавливают его не только относительно себя, но и Европы,

– подчеркнула она.



Елена Зеленская / Фото из инстаграма Елены Зеленской

Добавим, что Елена Зеленская снялась для издания в сдержанном образе – только такие аутфиты теперь выбирает первая леди. Она надела черное платье длины меди с коричневым ремешком и довершила look серьгами.