Олена Зеленська розповіла японцям про життя після російського вторгнення, про емоційний виступ у Конгресі США, про чоловіка-президента, з яким зустрічалася на дві хвилини перед інтерв'ю, та про проєкти у напрямі безбар'єрності, які втілюватимуть під час відбудови України.
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Олена Зеленська дала інтерв'ю японському телебаченню
З початком цього повномасштабного вторгнення я зрозуміла, що немає красивої війни. Її не може бути. Це завжди жах і жорстокість. Не забувайте про Україну. Ми маємо бути в центрі уваги. Якщо ми випадемо з фокусу – загинемо. Я не можу цього допустити,
– емоційно заявила перша леді наприкінці інтерв'ю.
Цікаво, що для інтерв'ю Олена Зеленська обрала ніжно-блакитний жакет-кімоно, який нагадує традиційне вбрання в Японії. Свій образ вона довершила укладкою з легкими локонами та макіяжем з акцентом на очі.
Олена Зеленська на інтерв'ю японському телебаченню / Скриншот з відео
Інтерв'ю Олени Зеленської японському телебаченню: дивіться відео онлайн
Останні інтерв'ю Зеленської для закордонних ЗМІ
- Разом з президентом Зеленським перша леді дала інтерв'ю британському ведучому Пірсу Моргану.
- Олена Зеленська позувала для обкладинки американського глянцю Vogue, для якого її знімала культова фотографиня Енні Лейбовіц.
- В інтерв'ю BBC вона розповіла про другий Саміт перших леді та джентльменів у Києві.
- У липні перша леді спілкувалася з журналістами одного з найвпливовіших видань Іспанії та Латинської Америки – El Pais.
- В інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera Зеленська жорстко відповіла на закиди пацифістів про зброю.
- На початку липня дружина президента постала на обкладинці журналу Time.
- Зеленська розповідала про війну швейцарському Le Temps, британському The Economist та журналу Guardian Saturday, який друкується вже 200 років.