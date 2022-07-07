Знаменитое издание Time посвятило очередную обложку Украины. В этот раз на титульной странице журнала появилась первая леди Украины Елена Зеленская.

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Елена Зеленская на обложке Time

Над фото Елены Зеленской была надпись – "Ее личная война". На черно-белом фото первой леди предстала анфас, с распущенными прямыми волосами, серьгами-камешками и тонкой цепочкой на шее.



Елена Зеленская на обложке Time / Фото Time

"Первая леди Украины Елена Зеленская рассказывает о ее опыте в военное время, а также о ее работе, посвященной преодолению негативного влияния войны на психическое здоровье", – анонсировали редакторы издания.

Также супруга президента позировала на фоне окна и занавесок в белом жакете и черных брюках.



Елена Зеленская / Фото Time

О чем Елена Зеленская рассказала в Time

В интервью изданию первая леди рассказала о психологических проблемах и как война отразилась на ней лично. Она призналась, что с детьми не уезжала за границу, хотя друзья из Европы не раз предлагали ей убежище.

Ты просто надеешься, что ты сейчас в безопасности. Ты не знаешь, что будет через два часа,

– признавалась Елена о первых днях войны.

Тогда она получила навык максимально пользоваться возможностями: "потому что не знаешь, когда еще успеешь и когда в следующий раз попадешь в нормальный душ".

Супруга президента также призналась, что ей запретили общаться с мужем видеосвязью – можно было только по телефону со специальной защитой. Об этих разговорах нужно было договариваться заранее. Единственным утешением для нее и детей были официальные обращения Владимира Зеленского по телевидению.

"Они видели, что папа был на работе и выглядел хорошо. В этом была определенная стабильность".