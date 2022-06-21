Жена президента Зеленского продолжает рассказывать о войне на Украине иностранным изданием. 19 июня вышло новое интервью для известного британского издания.

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Елена Зеленская снялась для The Economist

Для издания первой леди Украины сделала несколько фото. Она позировала перед камерой на фоне колючей проволоки и позиций президентского комплекса. Для съемок Елена Зеленская выбрала костюм цвета электрик, состоящий из широких брюк, жакета и коричневого пояса.

Жена президента дополнила образ серьгами и вложила волосы в лаконичный пучок. Она сделала легкий макияж и чуть ли не впервые за время предстала на фото улыбающейся.



Елена Зеленская / Фото The Economist



Елена Зеленская / Фото The Economist

Что рассказала Елена Зеленская

Мариуполь и Буча возможны в каждой стране в любой момент. Мы полагали, что в XXI веке у всех людей в Европе одинаковые ценности. Но оказалось, что наряду с цивилизованными народами по-прежнему живут агрессоры и военные преступники,

– подчеркнула первая леди.

"В разговоре с The Economist в очередной раз предостерегла мир от поверхностного отношения к войне. Это самый опасный вирус, от которого, к сожалению, не создали прививок", – добавила она. В интервью Елена Зеленская снова рассказала о первых днях войны, которые прошли "на смеси адреналина и валерианы", редко хвалящего мужчину и сына.

Я очень надеюсь, что, когда ему исполнится 18, мы проживем много лет в свободной и мирной стране. Сейчас жизнь – и Украина – кажутся далекими от этого. Самое страшное, что он всем говорит, что хочет быть солдатом,

– делилась первая леди.

"Владимир всегда был тем, на кого я могла положиться. Это просто стало более очевидным для большего количества людей. Это иллюзия, что актер остается актером. Он настолько открыт, насколько может быть человек. Я могу читать его лицо как книгу, и я уверена, что вы тоже можете", – призналась Зеленская.



Елена Зеленская / Фото The Economist