Детали завещания принца Филиппа оставят в тайне следующие 90 лет

Смерть мужа Елизаветы II – принца Филиппа, всколыхнула весь мир и Великобританию в частности. Но многие сторонники хотели узнать, что и кому оставил мужчина после своей смерти. Впрочем, тайна будет открытой лишь через века.

Сообщается, что Лондонский суд разрешил обнародовать завещание принца Филиппа лишь спустя 90 лет. Такое решение согласовали для защиты "чести и репутации" королевы Великобритании Елизаветы II. По словам главы семейного подразделения Эндрю Мафарлейна, все это время конверт хранится в сейфе подразделения по семейным делам Высокого суда. Кроме него, там хранится еще 30 подобных конвертов других членов семьи.

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В СМИ добавляют, что адвокат королевы просил засекретить завещание на 125 лет, но судья решил, что и 90 лет будет достаточно.

Необходимо усилить защиту, предоставляемую личным аспектам жизни ограниченной группы лиц, чтобы сохранить достоинство суверена (королевы Елизаветы II) и близких членов ее семьи,

– пояснил судья.

Но не стоит преждевременно думать, что таким образом британцев хотят обмануть или что-то скрыть, ведь такая традиция в королевской семье существует давно. Так делают, чтобы обезопасить других членов семьи от нападок в прессе и порчи чьей-то репутации. Стоит добавить, что завещание лишь одной из недавних усопших членов семьи – принцессы Дианы было обнародовано. Известно, что все свои сбережения принцесса завещала сыновьям – принцам Гарри и Уильяму, когда им исполнится по 25 лет.



Принц Филипп (справа) на свадьбе невестки принцессы Дианы / Фото Getty Images

Что известно о смерти принца Филиппа