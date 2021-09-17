Сообщается, что Лондонский суд разрешил обнародовать завещание принца Филиппа лишь спустя 90 лет. Такое решение согласовали для защиты "чести и репутации" королевы Великобритании Елизаветы II. По словам главы семейного подразделения Эндрю Мафарлейна, все это время конверт хранится в сейфе подразделения по семейным делам Высокого суда. Кроме него, там хранится еще 30 подобных конвертов других членов семьи.

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В СМИ добавляют, что адвокат королевы просил засекретить завещание на 125 лет, но судья решил, что и 90 лет будет достаточно.

Необходимо усилить защиту, предоставляемую личным аспектам жизни ограниченной группы лиц, чтобы сохранить достоинство суверена (королевы Елизаветы II) и близких членов ее семьи,

– пояснил судья.

Но не стоит преждевременно думать, что таким образом британцев хотят обмануть или что-то скрыть, ведь такая традиция в королевской семье существует давно. Так делают, чтобы обезопасить других членов семьи от нападок в прессе и порчи чьей-то репутации. Стоит добавить, что завещание лишь одной из недавних усопших членов семьи – принцессы Дианы было обнародовано. Известно, что все свои сбережения принцесса завещала сыновьям – принцам Гарри и Уильяму, когда им исполнится по 25 лет.



Принц Филипп (справа) на свадьбе невестки принцессы Дианы / Фото Getty Images

Что известно о смерти принца Филиппа