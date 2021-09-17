Повідомляється, що Лондонський суд дозволив оприлюднити публікацію заповіту принца Філіпа лише через 90 років. Таке рішення узгодили задля захисту "честі і репутації" королеви Великої Британії Єлизавети II. За словами голови сімейного підрозділу Ендрю Мафарлейна, весь цей час конверт зберігатиметься в сейфі підрозділу по сімейних справах Високого суду. Окрім нього, там зберігається ще 30 подібних конвертів інших членів сім'ї.

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У ЗМІ додають, що адвокат королеви просив утаємничити заповіт на 125 років, але суддя вирішив, що і 90 років буде достатньо.

Необхідно посилити захист, що надається особистим аспектам життя обмеженої групи осіб, щоб зберегти гідність Суверена (королеви Єлизавети II) і близьких членів її сім'ї,

– пояснив суддя.

Але не варто передчасно думати, що таким чином британців хочуть обманути чи щось приховати, адже така традиція у королівській сім'ї існує давно. Так роблять, аби убезпечити інших членів родини від нападок у пресі та підірванню чиєїсь репутації. Варто додати, що заповіт лише однієї з нещодавніх покійних членів родини – принцеси Діани, було оприлюднено. Відомо, що усі свої заощадження принцеса заповіла синам – принцам Гаррі та Вільяму, коли їй виповниться по 25 років.



Принц Філіп (праворуч) на весіллі невістки принцеси Діани / Фото Getty Images

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