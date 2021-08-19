Прошло больше 4 месяцев после смерти мужа королевы Елизаветы II герцога Эдинбургского. Но королевская семья все равно скучает по любящему мужу, отцу и дедушке.

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Как чувствуют себя герцоги Кембриджские после смерти принца Филиппа

Поклонник королевской семьи отправил принцу Уильяму и Кейт Миддлтон письмо, где выразил соболезнования касательно смерти герцога Эдинбургского. От супругов пришел ответ.

Они прислали открытку с логотипом Кенсингтонского дворца. Внутри было изображено фото принца Филиппа в воинском облачении, сделанное в 2012 году. С другой стороны был текст от Уильяма и Кэтрин, в котором они с благодарностью обратились к поклоннику.

"Герцог и герцогиня Кембриджские благодарят вас за теплые слова в связи со смертью герцога Эдинбургского. Их Королевские Высочества были невероятно тронуты многими вдумчивыми сообщениями, которые они получили в последние недели", – было написано в листовке.

Они будут скучать по своему любимому дедушке и прадедушке, но ваше сообщение принесло большую радость в это трудное время,

– поделились герцоги.



Открытка от герцогов / Фото из твиттера Gert's Royal Replies

Как герцоги Кембриджские переживали смерть принца Филиппа