Нам пощастило, – принц Гаррі вперше розповів про новонароджену доньку

Принц Гаррі, який приїхав до Великої Британії, днями відвідав церемонію вручення премії WellChild Awards. Там він розповів про досвід батьківства. Чоловік зізнався, що донька Лілібет Діана має дуже спокійний характер.

30 червня у королівських ботанічних садах відбулась церемонія нагородження премії WellChild Awards, яку відвідав принц Гаррі. WellChild – благодійна організація, покровителем якої є герцог Сассекський. Вона допомагає тяжкохворим дітям та молоді.

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Принц Гаррі розповів про доньку

Спершу чоловік зустрівся з переможцями премії, а згодом поспілкувався з Едом Шираном, який також був особливим гостем церемонії. Принц Гаррі розповів артистові, що мати двох дітей – дуже нагадує йому жонглювання.

Герцог також поділився, що маленька Лілібет Діана має спокійний характер й назвав її "чудовою". Вона зовсім не створює проблем для зіркових батьків.

Нам пощастило. Вона дуже спокійна і виглядає просто задоволеною, поки Арчі носиться навколо як божевільний,

– розповів Гаррі.

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