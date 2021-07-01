Нам пощастило, – принц Гаррі вперше розповів про новонароджену доньку
Джерело:Hello!
Принц Гаррі, який приїхав до Великої Британії, днями відвідав церемонію вручення премії WellChild Awards. Там він розповів про досвід батьківства. Чоловік зізнався, що донька Лілібет Діана має дуже спокійний характер.
30 червня у королівських ботанічних садах відбулась церемонія нагородження премії WellChild Awards, яку відвідав принц Гаррі. WellChild – благодійна організація, покровителем якої є герцог Сассекський. Вона допомагає тяжкохворим дітям та молоді.
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Принц Гаррі розповів про доньку
Спершу чоловік зустрівся з переможцями премії, а згодом поспілкувався з Едом Шираном, який також був особливим гостем церемонії. Принц Гаррі розповів артистові, що мати двох дітей – дуже нагадує йому жонглювання.
Герцог також поділився, що маленька Лілібет Діана має спокійний характер й назвав її "чудовою". Вона зовсім не створює проблем для зіркових батьків.
Нам пощастило. Вона дуже спокійна і виглядає просто задоволеною, поки Арчі носиться навколо як божевільний,
– розповів Гаррі.
Принц Гаррі та Меган Маркл вдруге стали батьками: що відомо
- 4 червня у подружжя народилась дівчинка – Лілібет "Лілі" Діана Маунтбаттен-Віндзор. Про поповнення у сім'ї батьки повідомили через два дні. Їм була дуже важлива конфіденційність. Новонароджена дівчинка зайняла восьме місце у черзі на британський престол, після її брата Арчі Маунтбеттена-Віндзора.
- Майже усі члени королівської родини привітали подружжя у соціальних мережах. З публічним коментарем виступили принц Чарльз та Кейт Міддлтон.
- Єлизавета II першою дізналась про народження правнучки. Принц Гаррі та Меган надсилали їй світлини Лілібет. Герцоги Кембриджські натомість надіслали дівчинці подарунок.
- Ім'я новонародженої донечки викликало чимало суперечок у пресі та мережі. Деякі експерти наголошували, що королева образиться, що її особливе прізвисько тепер носить правнука. Та друг принца Гаррі запевнив, що він просив у бабусі благословення перед тим, як дати дівчинці ім'я. Через скандальні статті Меган та Гаррі дуже обурені.