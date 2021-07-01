30 червня у королівських ботанічних садах відбулась церемонія нагородження премії WellChild Awards, яку відвідав принц Гаррі. WellChild – благодійна організація, покровителем якої є герцог Сассекський. Вона допомагає тяжкохворим дітям та молоді.

До слова Могло би бути 60 років: Діана – та, яка нікого не залишила байдужим

Принц Гаррі розповів про доньку

Спершу чоловік зустрівся з переможцями премії, а згодом поспілкувався з Едом Шираном, який також був особливим гостем церемонії. Принц Гаррі розповів артистові, що мати двох дітей – дуже нагадує йому жонглювання.

Герцог також поділився, що маленька Лілібет Діана має спокійний характер й назвав її "чудовою". Вона зовсім не створює проблем для зіркових батьків.

Нам пощастило. Вона дуже спокійна і виглядає просто задоволеною, поки Арчі носиться навколо як божевільний,

– розповів Гаррі.

Принц Гаррі та Меган Маркл вдруге стали батьками: що відомо