30 червня у королівських ботанічних садах відбулась церемонія нагородження премії WellChild Awards, яку відвідав принц Гаррі. WellChild – благодійна організація, покровителем якої є герцог Сассекський. Вона допомагає тяжкохворим дітям та молоді.
До слова Могло би бути 60 років: Діана – та, яка нікого не залишила байдужим
Принц Гаррі розповів про доньку
Спершу чоловік зустрівся з переможцями премії, а згодом поспілкувався з Едом Шираном, який також був особливим гостем церемонії. Принц Гаррі розповів артистові, що мати двох дітей – дуже нагадує йому жонглювання.
Герцог також поділився, що маленька Лілібет Діана має спокійний характер й назвав її "чудовою". Вона зовсім не створює проблем для зіркових батьків.
Нам пощастило. Вона дуже спокійна і виглядає просто задоволеною, поки Арчі носиться навколо як божевільний,
– розповів Гаррі.
Принц Гаррі та Меган Маркл вдруге стали батьками: що відомо
- 4 червня у подружжя народилась дівчинка – Лілібет "Лілі" Діана Маунтбаттен-Віндзор. Про поповнення у сім'ї батьки повідомили через два дні. Їм була дуже важлива конфіденційність. Новонароджена дівчинка зайняла восьме місце у черзі на британський престол, після її брата Арчі Маунтбеттена-Віндзора.
- Майже усі члени королівської родини привітали подружжя у соціальних мережах. З публічним коментарем виступили принц Чарльз та Кейт Міддлтон.
- Єлизавета II першою дізналась про народження правнучки. Принц Гаррі та Меган надсилали їй світлини Лілібет. Герцоги Кембриджські натомість надіслали дівчинці подарунок.
- Ім'я новонародженої донечки викликало чимало суперечок у пресі та мережі. Деякі експерти наголошували, що королева образиться, що її особливе прізвисько тепер носить правнука. Та друг принца Гаррі запевнив, що він просив у бабусі благословення перед тим, як дати дівчинці ім'я. Через скандальні статті Меган та Гаррі дуже обурені.