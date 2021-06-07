Публічні привітання члени королівської родини опублікували на офіційних сторінках в соціальних мережах і доповнили їх знаковими для Меган Маркл і принца Гаррі фото – весільними кадрами та світлинами з первістком Арчі.

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Королева Єлизавета ІІ

"Вітаємо герцога та герцогиню Сассекську з народженням Лілібет Діани! Королева, принц Уельський і герцогиня Корнуольська, герцог і герцогиня Кембриджські в захваті від цієї новини. Лілібет – 11-а правнучка Її Величності", – йдеться в інстаграм-повідомленні Букінгемського палацу.

Герцоги Кембриджські

Попри напружені стосунки Кейт Міддлтон і принц Вільям публічно привітали Гаррі та Меган з поповненням. Не оминули вони увагою і 2-річного Арчі, який відтепер став старшим братом.

"Ми всі в захваті від радісної новини про народження дитини Лілі. Вітаємо Гаррі, Меган та Арчі", – зворушливо написали герцоги Кембриджські в інстаграмі.

До слова, Кейт Міддлтон доповнили вітальний допис фото, зробленим після переїзду подружжя до США. На світлині принц Гаррі та Меган Маркл з сином Арчі на руках позують в саду власного маєтку в Санта-Барбарі.

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Принц Чарльз і герцогиня Камілла

"Вітаємо Гаррі, Меган та Арчі з появою немовляти Лілібет Діани. Бажаємо їм усього найкращого в цей час", – йдеться в інстаграм-публікації Кларенс-гаус, які приєдналися до побажань інших членів королівської родини.

Принцеса Євгенія

"Вітаю дорогих кузенів… Ми щасливі як ніколи", – зворушливо написала принцеса Євгенія в інстаграмі.

Додамо, вона чи не єдина представниця королівської родини, яка зберегла теплі стосунки з принцом Гаррі та Меган Маркл. Принцеса Євгенія встигла познайомити брата з сином Августом, коли той приїжджав до Великої Британії на похорон дідуся принца Філіпа.

Принцеса Євгенія привітала Меган і Гаррі з народженням доньки / Скриншот з інстаграму